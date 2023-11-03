إسرائيل تعلن مقتل جندي هندي متطوع في الجيش الإسرائيلي

وطن – كشفت وسائل إعلام هندية عن مقتل متطوع هندي في الجيش الإسرائيلي يدعى هاليل سولومون، خلال الاشتباكات مع مقاتلي عزالدين القسام على تخوم غزة.

ونقلت صحيفة “إنديا توداي” عن القنصل العام الإسرائيلي في مومباي، كوبي شوشاني، قوله إن جنديًا إسرائيليًا من أصل هندي يبلغ من العمر 20 عامًا، إلى جانب 17 آخرين، قُتلوا أثناء اشتباك مع مقاتلي القسام في قطاع غزة.

وقالت إن الجندي المتطوع ذو الأصول الهندية كان من سكان مدينة ديمونة و قُتل أثناء القتال بعد أن واصلت القوات الإسرائيلية محاولات التوغل البري في القطاع.

وأشارت الصحيفة إلى نعي رئيس بلدية ديمونة بيني بيتون للجندي المتطوع، الذي كتب على فيسبوك: “ببالغ الحزن والأسى نعلن وفاة ابن ديمونة، هاليل سولومون، في معركة غزة”.

وأضاف: “كان هاليل يطمح إلى تقديم خدمة ذات معنى وتجنيده في لواء جفعاتي. كان هاليل ابنًا مخلصًا وكان احترام والديه دائمًا في عينيه. كان يمتلك صفات جيدة هائلة، وكان يؤمن بالعطاء اللامتناهي والتواضع والتواضع.”

وزعم أن “المدينة بأكملها حزينة على وفاته”.

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ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم، الجمعة، عن ارتفاع عدد قتلاه منذ انطلاق عملية طوفات الأقصى إلى 341 جنديا.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 260 جنديًّا أصيبوا منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة.

إجلاء جنود إسرائيليين أصيبوا بنيران المقاومة

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال، توثيقا لعملية إجلاء أربعة من جنوده أصيبوا بنيران المقاومة في القطاع، عبر الوحدة 669 الجوية.