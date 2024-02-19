آمال ماهر وتركي آل الشيخ.. لقطات أشعلت حفل “ليالي سعودية مصرية”

وطن – أبرز حفل “ليالي سعودية مصرية” الذي أقيم في القاهرة العديد من اللقطات اللافتة التي أثارت الانتباه والجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها لظهور الفنانة المصرية “آمال ماهر” بالتزامن مع وصول رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ إلى مكان الحفل رغم الأزمة الشهيرة بينهما.

وكذلك الصلح الذي تم بين الفنانين عمرو دياب وعمرو مصطفى، وحركات المغنية شيرين عبد الوهاب التي ألمح البعض إلى أنها تسخر فيها من طليقها حسام حبيب.

واستضافت دار الأوبرا المصرية، مساء أمس الأحد، الليلة الأولى من الليالي السعودية المصرية بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ورصدت عدسات الكاميرات مواقف وأحداث مثيرة خلال الحفل المشترك، ومنها ظهور رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ مع الفنانة “آمال ماهر” في ذات الحفل.

وظهرت الفنانة المصرية على الريد كاربت بعد دقائق من وصول المستشار تركي آل الشيخ، إلى أولى حفلات الليالي السعودية المصرية.

امال ماهر من الحضور بالحفل pic.twitter.com/tTl85lqWZO — ✨Shahad (@Shahad97642576) February 19, 2024

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها الفنانة آمال ماهر مع تركي آل الشيخ في حفل، منذ تداول شائعات خلال الأعوام القليلة الماضية، بوجود خلافات لها مع تركي آل شيخ وسفرها خارج مصر.

آمال ماهر مع عمرو أديب

وكانت الفنانة التي امتازت بتقديم الغناء الطربي قد ظهرت، الجمعة، مع الإعلامي عمرو أديب في لقاء خاص بعد شائعات اختفائها، حيث وجهت رسائل إلى جمهورها للاطمئنان عليها.

الصلح خير

وعن علاقتها بـ تركي آل الشيخ قالت: «كانت بيننا علاقة فنية جيدًا جدًا، وليا أغاني كتير ناجحة مع المستشار تركي آل الشيخ، وأتمنى نشتغل تاني مع بعض».

كما التقطت الكاميرات صور توثق قيام رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، الإثنين، بوساطة صلح بين النجم المصري، عمرو دياب، ومواطنه الملحن، عمرو مصطفى، خلال الحفل.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “حبيبي الهضبة وحبيبي عمرو مصطفى والصلح رقم 549 وربنا يتممها على خير”.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر مصافحة دياب ومصطفى أمام الحضور، كما حرصا على تبادل الحديث، خلال حفل الليلة السعودية المصرية.

وبحسب صحيفة “ الأهرام ” المصرية، جاء “الصلح” بعد خلافات بين عمرو دياب المعروف بـ”الهضبة”، والملحن عمرو مصطفى، بسبب إعلان قدمه “دياب” للتسويق لإحدى شركات الاتصالات، في عام 2017.

واعترض عمرو مصطفى على طرح أغنية من تلحينه، في بداية الإعلان دون الرجوع إليه والحصول على موافقته.

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سخرية شيرين من حسام حبيب

أما الفنانة شيرين عبد الوهاب فظهرت على المسرح وهي تغني أغنيتها “حبة حبة ” وترسل رسائل مبطنة عن زوجها السابق “حسام حبيب” من خلال حركات طريفة بدت فيها وهي تصفع خدها الأيمن مما أثار موجة من التفاعل.

وارتبطت هذه الأغنية بقصة حبها لحسام حبيب الذي كان بطل كليب الأغنية قبل أن تشهد قصة الحب هذه محطات درامية، انتهت بإعلان طلاقها منه بحسب ما أعلنت أواخر العام 2023.