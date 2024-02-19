الرئيسية » حياتنا » آمال ماهر وتركي آل الشيخ.. لقطات أشعلت حفل “ليالي سعودية مصرية”

آمال ماهر وتركي آل الشيخ.. لقطات أشعلت حفل “ليالي سعودية مصرية”

بقلم
آمال ماهر وتركي آل الشيخ.. لقطات أشعلت حفل "ليالي سعودية مصرية"

وطن – أبرز حفل “ليالي سعودية مصرية” الذي أقيم في القاهرة العديد من اللقطات اللافتة التي أثارت الانتباه والجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها لظهور الفنانة المصرية “آمال ماهر” بالتزامن مع وصول رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ إلى مكان الحفل رغم الأزمة الشهيرة بينهما.

وكذلك الصلح الذي تم بين الفنانين عمرو دياب وعمرو مصطفى، وحركات المغنية شيرين عبد الوهاب التي ألمح البعض إلى أنها تسخر فيها من طليقها حسام حبيب.

واستضافت دار الأوبرا المصرية، مساء أمس الأحد، الليلة الأولى من الليالي السعودية المصرية بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ورصدت عدسات الكاميرات مواقف وأحداث مثيرة خلال الحفل المشترك، ومنها ظهور رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ مع الفنانة “آمال ماهر” في ذات الحفل.

وظهرت الفنانة المصرية على الريد كاربت بعد دقائق من وصول المستشار تركي آل الشيخ، إلى أولى حفلات الليالي السعودية المصرية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها الفنانة آمال ماهر مع تركي آل الشيخ في حفل، منذ تداول شائعات خلال الأعوام القليلة الماضية، بوجود خلافات لها مع تركي آل شيخ وسفرها خارج مصر.

آمال ماهر مع عمرو أديب

وكانت الفنانة التي امتازت بتقديم الغناء الطربي قد ظهرت، الجمعة، مع الإعلامي عمرو أديب في لقاء خاص بعد شائعات اختفائها، حيث وجهت رسائل إلى جمهورها للاطمئنان عليها.


وعن علاقتها بـ تركي آل الشيخ قالت: «كانت بيننا علاقة فنية جيدًا جدًا، وليا أغاني كتير ناجحة مع المستشار تركي آل الشيخ، وأتمنى نشتغل تاني مع بعض».

الصلح خير

كما التقطت الكاميرات صور توثق قيام رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، الإثنين، بوساطة صلح بين النجم المصري، عمرو دياب، ومواطنه الملحن، عمرو مصطفى، خلال الحفل.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “حبيبي الهضبة وحبيبي عمرو مصطفى والصلح رقم 549 وربنا يتممها على خير”.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر مصافحة دياب ومصطفى أمام الحضور، كما حرصا على تبادل الحديث، خلال حفل الليلة السعودية المصرية.


وبحسب صحيفة “الأهرام” المصرية، جاء “الصلح” بعد خلافات بين عمرو دياب المعروف بـ”الهضبة”، والملحن عمرو مصطفى، بسبب إعلان قدمه “دياب” للتسويق لإحدى شركات الاتصالات، في عام 2017.

واعترض عمرو مصطفى على طرح أغنية من تلحينه، في بداية الإعلان دون الرجوع إليه والحصول على موافقته.

  • اقرأ أيضا:
تركي آل الشيخ يرفض إلغاء موسم الرياض .. شاكيرا ستفتتحه على أصوات قصف غزة

سخرية شيرين من حسام حبيب

أما الفنانة شيرين عبد الوهاب فظهرت على المسرح وهي تغني أغنيتها “حبة حبة ” وترسل رسائل مبطنة عن زوجها السابق “حسام حبيب” من خلال حركات طريفة بدت فيها وهي تصفع خدها الأيمن مما أثار موجة من التفاعل.

وارتبطت هذه الأغنية بقصة حبها لحسام حبيب الذي كان بطل كليب الأغنية قبل أن تشهد قصة الحب هذه محطات درامية، انتهت بإعلان طلاقها منه بحسب ما أعلنت أواخر العام 2023.

قد يعجبك أيضاً

عروسا رفح محمود وشيماء يطلان بفيديو جديد: "أحياء نُرزق"

عروسا رفح محمود وشيماء يطلان بفيديو جديد: “أحياء نُرزق” (شاهد)

كيليان مبابي

الأعلى أجراً.. “ماركا” تكشف عن راتب مبابي وتفاصيل عقده مع ريال مدريد

السعودية.. نادي في جدة لتعليم الفتيات الرقص الإباحي "رقصة العمود"

السعودية.. نادي في جدة لتعليم الفتيات الرقص الإباحي “رقصة العمود” (فيديو)

الخليلي يرد على وزير خارجية "السيسي المكسيكي" ومزاعمه ضد حماس

الخليلي يرد على وزير خارجية “السيسي المكسيكي” ومزاعمه ضد حماس

عائض القرني

عائض القرني سكت عن مذابح غزة وخرج “يطبّل” لولي العهد ومغردون يجلدونه (فيديو)

نجوم برشلونة

موعد مباراة برشلونة ضد نابولي والتشكيلة في دوري أبطال أوروبا لدور ال16

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior