تركي آل الشيخ يرفض إلغاء موسم الرياض .. شاكيرا ستفتتحه على أصوات قصف غزة

وطن- أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية برئاسة تركي آل الشيخ، أن الفنانة العالمية شاكيرا ستكون نجمة حفل افتتاح موسم الرياض، بينما تعالت أصوات الدعوات لإلغاء حفلات الترفيه في المملكة تضامنا مع غزة وسط انتقادات حادة للسعودية وقياداتها وخاصة ولي العهد محمد بن سلمان.

وبينما يصر تركي آل الشيخ، رئيس الهئية العامة للترفيه في المملكة على استكمال موسم الرياض الذي سيتم افتتاحه بحفل ضخم لشاكيرا، تستمر الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي.

"العد التنازلي الأخير 24 ساعة فقط على بداية حفل افتتاح موسم الرياض، مجموعة من الأسماء العالمية والمحلية بقيادة النجمة العالمية شاكيرا " pic.twitter.com/Urh9W6DEO0 — Concerts Saudi (@ConcertsSaudi) October 25, 2023

السعودية تصر على موسم الرياض بينما يذبح أهالي غزة

وانتقد العديد من النشطاء عدم وجود اي اعتبار لدى قادة السعودية، للمحرقة التي يعيشها الفلسطينيون على يد مغتصبي الأرض والتاريخ والأوطان.

وتشارك شاكيرا في الحفل الغنائي الأول لها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، والذي سيبدأ يوم 28 أكتوبر.

فرقة لندنية ( المذنب قادم ) تلغي عرضها النهائي في براتيسلافا تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية كصرخة في وجه الظلم الواقع عليهم . و الدب الداشر ينشر الموبقات و موسم الرياض و يستضيف شاكيرا يوم الثامنوو العشرين من الشهر الجاري . حسبنا الله و نعم الوكيل#كتائب_القسام https://t.co/r8CObG4FsW — (Palestinian) 🍁 #طوفان_الأقصى 🇵🇸 (@AlReemHamad00) October 24, 2023

وكان “آل الشيخ” قد رفض الدعوات الشعبية التي طالبت بإيقاف موسم الرياض تضامنا مع الفلسطينيين، ونشر بيانا في هذا الشأن عرضه للمزيد من الهجوم.

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وزاد “آل الشيخ” في وقاحته بالرد على مطالبيه بإلغاء موسم الرياض ومهاجمتهم في منشور عبر حسابه الرسمي بفيسبوك قال فيه:””هناك نقطة مهمة أعتقد يجب الاشارة إليها بوضوح وأنا في الفترة الاخيرة لم أتحدث كثيراً لكن اعتقد من المهم الحديث الان … سنة 1967 م عندما احتُلت دول لم يتوقف أي شيء وعند حرب لبنان لم يتوقف أي شيء وعندما حاربت بلدي 7 سنوات لم يتوقف فيها شيء ودم السعودي أغلى لدي من أي شيء..”

وتابع مبررا موقف السعودية المخزي ومهاجما من طالبوه بوقف موسم الرياض ووصفهم بالتافهين: “عندما يزايد التافهين علينا يجب أن نوضح الحقيقة… لا أعرف متى تنتهي مسخرة استخدام اسم المملكة أو اسمي او اسم موسم الرياض في أي شيء كشماعة لتحويل الأنظار عن حدث آخر أو وضع آخر… وإلى متى السماح للغلط على شخصيات اعتبارية في بلدي والبكاء عند الرد؟ وإلى متى ترهيب كل من يتعاون معنا في عمل شريف مثله مثل أي عمل آخر..”

واختتم آل الشيخ: “لم أر كرة القدم توقفت مثلاً وأي وظيفة حرة وشريفة وأي وظيفة سياحية ايضاً … أعتقد أن المواطن العربي أصبح ملم وفاهم اسم تركي آل الشيخ يستخدم لماذا ومن من … لقد أصبح الوضع مكشوفا تماما وبنفس الأدوات وبنفس الصحف ونفس الطريقة ونفس الاشخاص … لكن السعودي وانا منهم مشغول بتطور بلده ونهضتها ومرحب بكل زائر ومحب”.

ويشار إلى أن تدوينة تركي آل الشيخ، تأتي بأعقاب الجدل الواسع الذي أثاره الفنان محمد سلام في مصر واعتذاره عن المشاركة في عرض في الرياض تضامنا مع غزة والشعب الفلسطيني.

وظهرت شاكيرا في فيديو إعلاني لموسم الرياض 2023، وهي على المسرح وتؤدي أحد العروض الغنائية لها وبيدها الغيتار.

وكان المستشار تركي آل الشيخ أعلن في أيلول سبتمبر الماضي، تعاقده مع شاكيرا لإحياء أمسية غنائية في موسم الرياض.

وأوضح تركي آل الشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المعروض بفضائية “MBC مصر” ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن شاكيرا ستقدم أول عروضها بموسم الرياض.

انتقادات حادة لولي العهد وتركي آل الشيخ

وقوبل خبر إقامة الحفلات التي تنظمها هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية في ظل الحرب الهمجية المستمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، بردود وتعليقات ساخطة من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وفي هذا السياق علق د. محمد الهاشمي الحامدي :”شاكيرا تتأهب لحفلة الرياض.”

وتابع متسائلا ومستنكرا: “والسؤال: على الرغم مما تشاهدونه من حرب همجية مستمرة على غزة وقتل لألوف الفلسطينيين ودمار وحصار لا إنساني، لماذا برأيكم يصرّ محمد بن سلمان، حاكم السعودية الفعلي وخادم الحرمين الشريفين، ويمضي قدما في تنظيم مهرجان الرياض للغناء والضحك والملاكمة والرقص؟”

وعقب آخر: “الناس تقتل وتستشهد في فلسطين والسعودية العظمى تقيم يوم السبت القادم حفل واستدعاء شاكيرا لكي تهز مؤخرتها”.

واستدرك : “هذه أفعال أولياء أمور العبيد”.

وقال “ابراهيم الخالد” بنبرة تهكم: “صحيح أن ولي العهد ملتزم بسياسة الترفيه، ولكن الأصول أصول، والمفروض بينكم وبين أهل فلسطين روابط كثيرة قوية”.