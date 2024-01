عملية خطيرة.. صحة الأميرة كيت والملك تشارلز تثير قلق البريطانيين

وطن – أفادت وسائل إعلام بريطانية نقلاً عن قصر “كنسينغتون” في لندن أن أميرة ويلز “كيت ميدلتون”، من الممكن أن تبقى في المستشفى لمدة تصل إلى أسبوعين ريثما تتعافى من عملية جراحية ناجحة في البطن وستبتعد عن الواجبات الملكية لعدة أشهر.

واهتز البريطانيون، الأربعاء بإعلان دخول الأميرة كيت ميدلتون إلى المستشفى. وذكر قصر كنسينغتون في بيان أن زوجة وريث العرش البريطاني ويليام موجودة في المستشفى منذ، الثلاثاء في لندن لإجراء عملية جراحية “مقررة”.

وبعد أقل من ساعتين على انتشار خبر دخول كيت المستشفى، أصدر قصر باكنغهام إعلانا ًمفاجئاً أيضا عن صحة الملك، قائلاً إنه يسعى لعلاج تضخم البروستاتا، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية الأسبوع المقبل بهذا الخصوص.

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/6h3BCrqj5L

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 17, 2024