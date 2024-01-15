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بلومبيرغ: قطر توقف مؤقتا نقل الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق باب المندب

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قطر تعليق نقل الغاز

وطن – قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إن قطر توقفت بشكل مؤقت عن نقل الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق باب المندب، في ظل التوترات في حركة الملاحة بالبحر الأحمر.

وأظهرت بيانات تتبع السفن التي جمعتها “بلومبيرغ“، أن ما لا يقل عن 5 ناقلات للغاز الطبيعي المسال تديرها قطر، توقفت وهي في طريقها نحو الممر المائي الحيوي في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، منذ الجمعة.

وتوقفت ثلاث ناقلات قبالة سواحل عمان، فيما توقفت واحدة في البحر الأحمر، وناقلة أخرى توقفت في البحر المتوسط بالقرب من قناة السويس.

وقطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وهي واحدة من بين عدد قليل من موردي الغاز الذين يواصلون استخدام البحر الأحمر وقناة السويس لإرسال الوقود إلى أوروبا.

ووفق التقرير، يسلط إحجام قطر عن عبور مضيق باب المندب، الضوء على الزيادة الكبيرة في المخاطر بعد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن، على السفن التجارية، والرد الأمريكي البريطاني المتمثل بضربات تستهدف مواقع لهم.

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ودفعت الهجمات الحوثية دولا غربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى نشر بوارج في البحر الأحمر.

وكانت واشنطن قد شكَّلت تحالفا بحريا دوليا لحماية الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12 بالمئة من التجارة العالمية.

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قطر تعليق نقل الغاز

بلومبيرغ: قطر توقف مؤقتا نقل الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق باب المندب

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