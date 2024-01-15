المغرب.. تصوير أفلام إباحية مع حيوانات في شوارع الخميسات بمشاركة نجل مسؤول كبير (فيديو)

وطن – شهدت مدينة الخميسات شرقي العاصمة الرباط فضيحة جنس جماعي مع الكلاب هزت المغرب بسبب مشاركة ابن مسؤول بارز فيها وتورط 16 فتاة.

واتهم بالفضيحة نجل مسؤول قضائي قام بتصوير فتيات ومثليين جنسيا، في وضعيات شاذة مقابل 2000 درهم، حسبما كشفته جريدة “الصباح” المغربية.

ابناء وبنات الفشوش

فضيحة الخميسات…: إبن مسؤول قضائي يورّط 16 فتاة في أفعال فاضحة وشاذة مع الكلاب.

قام ابن المسؤول القضائي بحفلات جنس جماعية داخل ضيعة خاصة بطريق ايت عبو ضواحي المدينة، ووثق تلك اللحظات المقززة في فيديوهات خادشة للحياء. pic.twitter.com/L4lJSoV43V — Bay_Bay (@MMohamed17925) January 15, 2024

وما فضح الأمر وفق الجريدة “عدوى مرضية” وإثارة اسم نجل المسؤول والكشف عن قيامه بإغراء فتيات ومثليين، بتصوير أفلام إباحية مع كلاب يملكها في ضواحي مدينة خميسات.

مرض جنسي يكشف الفضيحة

ووفق جريدة “الصباح” المغربية فإن أحد الأشخاص المتورطين في هذه الفضيحة، متزوج من طبيبة تعرضت للإصابة بآلام على مستوى جهازها التناسلي.

وبعد مراجعتها للمستشفى اكتشف إصابتها بمرض جنسي ينتقل بين الكلاب ما دفعها إلى الشك في زوجها.

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واضطر المتورط بالفضيحة للاعتراف بالتهم قبل أن تنتشر مقاطع الفيديو الفاضحة.

فضيحة تهز مدينة الخميسات بطلها إبن مسؤول قضائي

16 فتاة من الخميسات كانو يمارسون الجنس مع الكلاب

ومرض معدي يفضح القضية ويورط ابن مسؤول قضائي الدي كان يوثق الفيديوهات pic.twitter.com/PrNITEGbLC — المغرب Morocco 🇲🇦 (@DorNews212) January 15, 2024



وقامت السلطات على الفور بتوقيف بعض المشتبه بهم وحجز هواتفهم للتحقيق، بما في ذلك ابن المسؤول القضائي.

وأشارت التسجيلات إلى أن فتاتين أصيبتا بأمراض جراء مداومتهما على هذه العلاقة.