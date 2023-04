القبض على امرأة نشرت فيديو لها أثناء ممارستها الجنس مع كلب! (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تم القبض على امرأة لممارستها الجنس مع كلب ونشرها مقاطع الفيديو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية أعلنت الشرطة، عن حجز دينيس فرايزر ، 19 عامًا ، من قبل دائرة شرطة مقاطعة جونز (JCSD) ، ميسيسيبي الأمركية.

وقال شرطي قديم شاهد مقاطع الفيديو الدنيئة إنها واحدة من “أكثر الحالات إثارة للقلق” التي شاهدها على الإطلاق.

وأفاد مكتب الشريف أن المراهقة الملتوية نشرت على الإنترنت محتوى عن ارتكابها أفعال جنسية مع كلب ذكر.

وقالت الشرطة إنها تلقت شكوى من أحد السكان المعنيين بشأن مقطع فيديو مصور تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعتبر البهيمية – ممارسة الجنس مع الحيوانات – هي جريمة جنائية في الولايات المتحدة وقد تم حظرها منذ فترة طويلة.

ويمكن حبس الجناة لمدة تصل إلى عامين إذا تم ضبطهم وهم يمارسون الجماع المنحرف.

وفيما يتعلق بالفتاة “فرازير” ، فقد وجهت إليها تهمة ممارسة “الجماع غير الطبيعي” مع الكلب ، وأيضًا تفاقم القسوة على الحيوان، وصدرت للمراهقة مذكرة توقيف بعد تفتيش الشرطة لمنزلها.

من جانبه، قال الرقيب ج.د. كارتر من JCSD ، الذي يقود التحقيق ، لمنافذ إخبارية: “خلال 17 عامًا في تطبيق القانون ، كانت هذه واحدة من أكثر القضايا إثارة للقلق التي حققت فيها على الإطلاق”.

