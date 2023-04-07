الجمعة, أبريل 7, 2023
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القبض على امرأة نشرت فيديو لها أثناء ممارستها الجنس مع كلب! (شاهد)

تعتبر البهيمية (ممارسة الجنس مع الحيوانات) مجرمة في الولايات المتحدة وقد تجه المرأة سجنا لمدة عامين

كتب خالد الأحمد
القبض على امرأة نشرت فيديو لها أثناء ممارستها الجنس مع كلب watanserb.com
القبض على امرأة نشرت فيديو لها أثناء ممارستها الجنس مع كلب
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وطن- تم القبض على امرأة لممارستها الجنس مع كلب ونشرها مقاطع الفيديو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية أعلنت الشرطة، عن حجز دينيس فرايزر ، 19 عامًا ، من قبل دائرة شرطة مقاطعة جونز (JCSD) ، ميسيسيبي الأمركية.

الواقعة أثارت حالة من القلق

وقال شرطي قديم شاهد مقاطع الفيديو الدنيئة إنها واحدة من “أكثر الحالات إثارة للقلق” التي شاهدها على الإطلاق.

وأفاد مكتب الشريف أن المراهقة الملتوية نشرت على الإنترنت محتوى عن ارتكابها أفعال جنسية مع كلب ذكر.

وقالت الشرطة إنها تلقت شكوى من أحد السكان المعنيين بشأن مقطع فيديو مصور تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

تجريم البهيمية في الولايات المتحدة

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وتعتبر البهيمية – ممارسة الجنس مع الحيوانات – هي جريمة جنائية في الولايات المتحدة وقد تم حظرها منذ فترة طويلة.

القبض على امرأة نشرت فيديو لها أثناء ممارستها الجنس مع كلب
القبض على امرأة نشرت فيديو لها أثناء ممارستها الجنس مع كلب
القبض على امرأة نشرت فيديو لها أثناء ممارستها الجنس مع كلب
القبض على امرأة نشرت فيديو لها أثناء ممارستها الجنس مع كلب

العقوبة المتوقعة

ويمكن حبس الجناة لمدة تصل إلى عامين إذا تم ضبطهم وهم يمارسون الجماع المنحرف.

وفيما يتعلق بالفتاة “فرازير” ، فقد وجهت إليها تهمة ممارسة “الجماع غير الطبيعي” مع الكلب ، وأيضًا تفاقم القسوة على الحيوان، وصدرت للمراهقة مذكرة توقيف بعد تفتيش الشرطة لمنزلها.

من جانبه، قال الرقيب ج.د. كارتر من JCSD ، الذي يقود التحقيق ، لمنافذ إخبارية: “خلال 17 عامًا في تطبيق القانون ، كانت هذه واحدة من أكثر القضايا إثارة للقلق التي حققت فيها على الإطلاق”.

وقال: “تمتلك الشرطة الآن محتوى الفيديو البغيض ، وهو “تصويري” وخسيس للغاية لدرجة أنهم لا يستطيعون إطلاقه أو التحدث عن اللقطات عن بعد”.

وأضاف: “تمتلك JCSD العديد من مقاطع الفيديو التي تحتوي على صور لدرجة أننا لسنا مطلقين في نشرها أو حتى مناقشة محتواها المحدد..التحقيق في هذه القضية لم ينته بعد”.

وفرايزر محتجزة حاليا خلف القضبان في سجن مقاطعة جونز للبالغين في انتظار جلسة الاستماع إليها.

المصدرتويتر، صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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