جريمة هزت مصر.. قتلت زوجها وقطعته 40 قطعة وأطعمتها للكلاب

وطن – شهدت العاصمة المصرية القاهرة جريمة مروعة حيث قامت زوجة ـ خانت زوجها لعامين متواصلين ـ مع عشيقها بقتل زوجها في مدينة بدر ولم تكتف بذلك بل قطعت جثته 40 قطعة ثم ألقتها في القمامة.

وقال موقع “القاهرة 24” المحلي إن “جبروت زوجة الضحية الذي يدعى بدر أيضا على اسم المدينة التي قتل بها، لم يكفها أن تخون زوجها السائق طيلة عامين متصلين مع نجل عمه عامل الرخام”.

وأضاف أن الزوجة “دبرت وخططت بالاشتراك مع عشيقها على قتل بدر وزاد جرمهما، أن مزقاه إلى 40 قطعة، وضعاها في 10 أكياس، وألقياها في عشرات من صناديق القمامة في مدينة بدر”.

تفاصيل جريمة مدينة بدر المروعة

والهدف من تلك الجريمة حسبما نقله الموقع المصري المحلي “حتى يخلو للعشيقين الجو، ويمارسان الحرام بارتياح بعيداً عن القلق من مشاهدة الضحية وانتقامها”.

ولتبعد الشبهات عنها أصدرت الجانية بلاغاً كاذباً بتغيب زوجها بدر عن المنزل.

لكن بمراجعة كاميرات المراقبة تبين أن الزوج بات ليلته الأخيرة داخل شقته بمساكن مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر ولم يخرج منها ثانية.

وبدأت السلطات المصرية حول ذلك الخيط، والتفتيش خلف هذه الزوجة التي وصفت بالماكرة.

وسعت السلطات لكشف طلاسم جريمة بدر فأمسكت بالدليل الأول وهو وجود علاقة غير شرعية، ربطت بين الزوجة وابن عم زوجها عامل الرخام.

تبين أن هذه العلاقة غير الشرعية، استمرت لمدة عامين، دون علم الزوج، وتمت ممارسة الرذيلة داخل شقته، أثناء غيابه عن المنزل.

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علاقة غير شرعية تكشف الخفايا

ومن هذا الدليل بدأت أصابع الاتهام تتجه للزوجة وعشيقها، وبعدها تم إجراء التحريات ومواجهة الزوجة بالأدلة عن وجود علاقة غير شرعية.

ومن ثم تم تفريغ كاميرات المراقبة التي لم ترصد نزول الزوج من المسكن بعد صعوده، فلم تجد الزوجة مفرًا سوى أن تنهار وتعترف بجريمتها، وخيانتها لزوجها وقتله مع عشيقها.

وقالت الزوجة في اعترافاتها حسبما نقله موقع “القاهرة24” إنها ضاقت بالعيش مع زوجها، وربطتها علاقة غير شرعية من ابن عمه عامل الرخام.

وأضافت أنها وعشيقها مارسا الرذيلة على مدار عامين، على سرير زوجها الضحية، وأمام أعين نجلها الذي لم يكمل عامه السابع بعد.

التخلص من جثة الزوج في القاهرة

وفي الأيام الأخيرة قرر العشيقان التخلص من الزوج، والاستيلاء على المسكن، حتى يتاح أمامها المجال لممارسة الرذيلة، فقررا قتله.

وضع العشيقان خطة تمكنهما من إنهاء حياة بدر وفي نفس الوقت، دون أن يكتشف شخص ما أمرهما.

ومنذ 10 أيام، وضعت زوجة بدر لزوجها 7 أقراص مخدرة في كوب من العصير، حتى تخور قواه وتتمكن من قتله بالاستعانة بعشيقها.

وبالفعل خارت قوى الزوج وعندما تواصلت مع عشيقها الذي حضر إلى المنزل أمسك قطعة خشبية، وهوى بها على رأس الزوج، فأجهز عليه.

وعند التأكد من وفاته اصطحب عشيقته لقضاء سهرة حمراء في غرفة مجاورة، حتى يأتي اليوم التالي فينظرا ماذا هما فاعلين.

وبعد يوم من جريمة القتل استيقظ العشيقان والقاتلان وحملا جثة المجني عليه ودلفا به إلى دورة المياه، وأحضرا ثلاثة سكاكين، وقررا تقطعيه إربا.

40 قطعة إلى مقالب القمامة!

قطع العشيقان جثة الزوج إلى 40 قطعة، وضعوا كل أربعة قطع في كيس أسود، ونظفا دورة المياه.

واصطحب المجرمان الأكياس، إلى مقالب القمامة لتوزيعها بالتساوي، حتى تأكلها الكلاب، وتختفي الجثة، ولا تصل السلطات لجريمتهما.

وبحسب موقع “القاهرة24” فإن اعتراف زوجة بدر، مكن السلطات المصرية من التوصل لمكان عشيقها، والقبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة.

واعترف عشيق الزوجة المصرية الخائنة بمضمون اعتراف عشيقته بعد مواجهته باعترافاتها، وبالأدلة الموجودة، ليتم حجزهما على ذمة التحريات، حتى يتم عرضهما على النيابة.