الأحد, نوفمبر 27, 2022
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جريمة قتل بشعة تهز مصر.. 9 ذئاب بشرية يلقون شابا من الطابق الثامن والسبب “توك توك”

مصر تشهد زيادة مخيفة في جرائم القتل

كتب شيراز ماضي
إلقاء شاب من الطابق الثامن watanserb.com
9 شبان يلقون آخر من الطابق الثامن في القاهرة ويتسببون بقتله
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وطن– أثيرت ضجة في مصر، بعد جريمة قتل شاب على يد تسعة أشخاص، بعدما ألقَوه من الطابق الثامن لسبب صادم.

وقعت الجريمة في محافظة القاهرة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة بطريق الكورنيش.

وبحسب بيان أمني، انتقلت قوات الأمن وأجرت الفحص اللازم، وبالانتقال والفحص تبينَ أنّ الشاب مصاب بكسور وجروح ويظهر على جسده آثار تعذيب.

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وتم إجراء التحريات اللازمة، التي بيّنت إقدام تسعة أشخاص على خطف الشاب وتقييده بالحبال وتعذيبه داخل شقة ملك أحدهم، بمنطقة حدائق حلوان بمحافظة القاهرة، وفق صحيفة الوطن المصرية.

وتبين أيضاً من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، أنه عقب انتهاء وصلة التعذيب، حمل 4 من الجناة المجني عليه وألقوا به من الطابق الثامن في العقار محل الواقعة، ثم حملوا الجثمان وألقوه في الطريق لتضليل رجال الأمن وإيهامهم بأنه حادث سير.

وأشار البيان إلى أنّ رجال الأمن ألقوا القبض على المتهمين، وبمناقشتهم تبين أنه تمت سرقة مركبة “توك توك” من أحدهم، واشتبهوا في أن الضحية هو الذي سرقها.

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واعترف الجناة أنهم اختطفوا المجني عليه وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، وعذبوه وقيدوه بالحبال، ثم حمله 4 منهم وألقوا به من الطابق الثامن.

زيادة جرائم القتل في مصر

وتشهد مصر زيادة مخيفة في جرائم القتل، وعلى الرغم من أنّ العقوبات دائماً ما تكون الإعدام أو المؤبد، إلا أن ذلك لم يحل دون زيادة عداد الجرائم.

وبحسب تصنيف موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO) المعنية بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم، تأتي مصر بالمركز الـ65 عالمياً، والمركز الـ19 أفريقيا، والثالث عربيا بعد ليبيا والجزائر بمعدلات الجرائم بين الدول، وفق إحصائية منتصف 2022.

إحصاءات مخيفة عن القتل في مصر

وكانت دراسة أجراها المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، قد أفادت سابقاً بأن القتل الأسري يشكّل من ربع إلى ثلث إجمالي جرائم القتل، وأن 92% من الجرائم بدافع “العرض أو الشرف”.

وأشارت الدراسة إلى أن 70% من الجرائم ارتكبها أزواج ضد زوجاتهم، و20% ارتكبها أشقاء ضد شقيقاتهم، وارتكب الآباء 7% ضد بناتهم، و3% من الأبناء ضد أمهاتهم.

المصدرصحيفة الوطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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