أسر جنود وتفجيرات.. “السيطرة على مستوطنة إسرائيلية” تدريب حوثي جديد (فيديو)

وطن – نشرت جماعة الحوثي اليمنية فيديو لعناصر من اللواء 141 مشاة التابع لها وهم يمارسون تدريبات تحاكي السيطرة على مستوطنة إسرائيلية، في تحد جديد للضربات الأمريكية ـ البريطانية التي استهدفت عدة مواقع تابعة لهم مؤخراً.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول ورصدته (وطن) عدداً من العناصر الحوثية بلباسهم الميداني الكامل، وسط مجسم لمستوطنة إسرائيلية وبدت صور علم الاحتلال على جدران بعض منازلها.

جماعة أنصار الله “الحـ.ـوثيـ.ـين” يتدربون على السيطرة على مستوطنة إسرائيلية pic.twitter.com/MrryRXtktD — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 14, 2024

تدريبات حوثية تحاكي اقتحام مستوطنات إسرائيلية

وبدا في مشهد تالِ التقط من طائرة مسيرة مجسم مستوطنة أخرى وعدد من العناصر يقومون باقتحام منازلها.

وفي مشهد آخر يدخل أحد العناصر الحوثية موجهاً رشاشه باتجاه صورة لأحد زعماء الكيان الإسرائيلي في القرن الماضي على أحد الجدران.

ويظهر شخصان يجسدان شخصيتي حاخامين وهما يحنيان رأسيهما على الأرض، فيما يتم نزع صورة الزعيم الإسرائيلي ورميها على الأرض ليتم دهسها بالأقدام.

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ويرى الحاخامان خارج المستوطنة “المفترضة” جاثيين، وقد وضعا يديهما خلف رأسيهما قبل أن تأتي سيارة جيب عسكرية لتأخذهما كأسيرين.

وكان موقع جماعة “أنصار الله” الحوثيين الإلكتروني ذكر أن محور البقع في المنطقة العسكرية السادسة -اللواء 141 مشاة- أقام مناورة عسكرية بوحدات رمزية بعنوان “جاهزون لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس”.

وشارك في المناورة عدد من الوحدات العسكرية منها سلاح الجو المسير التابع للجماعة اليمنية المسلحة، ووحدات ضد الدروع والقناصة والهندسة والمدفعية وسلاح المدرعات وقوات المشاة والاتصالات العسكرية ووحدة المهام النوعية.

ووفق المصدر نفذت جميع الوحدات المشاركة مهامها المرسومة في إطار العمليات المسندة إليهم بتمكن واقتدار، وتم التخطيط والتنسيق والتكامل بين الوحدات على أكمل وجه حتى تمكنهم من السيطرة على مستوطنة العدو الافتراضية وأسر من تبقى من جنود العدو قبل تفجيرها.

وكان الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام أكد، الأحد، أن “الإجراءات العدوانية الأمريكية لن تمنع القوات المسلحة اليمنية عن نصرة الشعب الفلسطيني” حسب قوله.

وقال محمد عبد السلام في منشور له على منصة” إكس” رصدته “وطن“:”تحليق مكثف لطيران العدو الأمريكي على مقربة من الأجواء اليمنية والمناطق الساحلية في عدوان مستمر على الجمهورية اليمنية، وانتهاك سافر للسيادة الوطنية.”

تحليق مكثف لطيران العدو الأمريكي على مقربة من الأجواء اليمنية والمناطق الساحلية في عدوان مستمر على الجمهورية اليمنية، وانتهاك سافر للسيادة الوطنية.

وعلى رأس مائة يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة نؤكد أن الإجراءات العدائية من قبل أمريكا ضد اليمن لن تمنع القوات المسلحة عن مواصلة… — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) January 14, 2024



وأضاف عبدالسلام: “على رأس 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة نؤكد أن الإجراءات العدائية من قبل أمريكا ضد اليمن لن تمنع القوات المسلحة عن مواصلة تنفيذ التزامها الديني والإنساني والأخلاقي الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. بالاستمرار في استهداف السفن التابعة لكيان العدو والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.”