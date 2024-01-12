رد فعل جماعة الحوثي على الغارات الأمريكية البريطانية في اليمن

وطن – علّق المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين محمد عبد السلام، على الغارات الجوية الأمريكية البريطانية التي طالت عدة مناطق في اليمن في الساعات الأولى من فجر الجمعة.

وقال محمد عبد السلام في منشور عبر حسابه على منصة “إكس“: “عدوان أمريكي بريطاني سافر تعرضت له الجمهورية اليمنية حماية لإسرائيل ولوقف عمليات اليمن المساندة لغزة، وقد ارتكبوا حماقة بهذا العدوان الغادر”.

عدوان أمريكي بريطاني سافر تعرضت له الجمهورية اليمنية حماية لإسرائيل ولوقف عمليات اليمن المساندة لغزة، وقد ارتكبوا حماقة بهذا العدوان الغادر، ومخطؤون إن فكروا أنهم سيردعون اليمن عن مساندة فلسطين وغزة، فاليمن مستمر في موقفه الديني والإنساني وسيظل إلى جانب غزة بكل ما يستطيع، ولن… — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) January 12, 2024

وأضاف: “مخطؤون إن فكروا أنهم سيردعون اليمن عن مساندة فلسطين وغزة، فاليمن مستمر في موقفه الديني والإنساني وسيظل إلى جانب غزة بكل ما يستطيع، ولن يزيده هذا العدوان إلا صلابة وقوة”.

وتابع: “نؤكد أنه لا مبرر أبدا لهذا العدوان على اليمن، فلم يكن من خطر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والعربي، والاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

غارات أمريكية بريطانية

وشنَّت الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية ضد أهداف لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن في وقت مبكر من فجر الجمعة.

مسؤول أمريكي إن الضربات استهدفت مواقع رادار ومنصات مسيرات وصواريخ ومواقع رصد ساحلية.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن العملية انتهت لكن بلاده تحتفظ بحق الرد إذا تواصلت التهديدات.

أكثر من 100 صاروخ في الغارات الأمريكية البريطانية

في السياق، قال قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط براد كوبر، إنّ الضربات التي شنتها أمريكا وبريطانيا ضد مواقع للحوثيين في اليمن جاءت لتقويض قدرتهم على مواصلة هجماتهم في البحر الأحمر.

وأضاف أن الغارات استهدفت مراكز قيادة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق للحوثيين، مشيرا إلى استخدام القوات الجوية أكثر من 100 صاروخ موجه في الضربات.

ولفت إلى أن الضربات جاءت ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين.