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“هل تتذكرونهم؟”.. القسام تفاجئ نتنياهو بمقطع جديد استنفر أهالي الأسرى

بقلم
كتائب القسام تفقد الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 أسرى إسرائيليين قدامى

وطن – أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، في رسالة جديدة وجهتها لأهالي الأسرى الصهاينة بأن الاتصال انقطع بالخلية التي كان بحوزتها 4 جنود صهاينة معتقلين منذ عام 2014 وعام 2015 في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في رسالة مسجلة نشرها الإعلام العسكري التابع لها، إن أسرى آخرين ينتظرون مصيراً مشابهاً إن استمرّ العدوان وتجاهلت حكومة نتنياهو هذه القضية.

وذكّرت القسام بأسرى الاحتلال لديها منذ العام 2014 وصولاً إلى معركة “طوفان الأقصى” العام الماضي 2023 حيث مضى 10 سنوات.

“الوقت يمضي ويتلاشى”

وخاطبت الكتائب في الفيديو أهالي الأسرى بجانب صور أسرى لديها هل تذكرتم “هدار” “آرون” “عمر” “منغنيستو”.

وأضافت أن حكومة نتنياهو أهملت في عام 2014 أبناءكم ولم تعدهم.
وكشفت الكتائب أن الاتصال قطع بالخلية، وتابعت :”حتى تاريخ 7/10/ 2023 كان الاتصال ما زال بأيدينا.”

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وتابعت كتائب القسام في رسالتها لأهالي الأسرى الإسرائيليين: “بالماضي والآن ومرة أخرى نتنياهو وحكومته غير مهتمين لعودة أبنائكم وأعزائكم.”

وختمت:”لا تنسوا الوقت يمضي ويتلاشى”.

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