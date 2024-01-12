طفلة فلسطينية تترجى جنديا مصريا ليرمي لها “بسكويتا” تسد به جوعها (فيديو)

وطن – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لطفلة فلسطينية على السياج الحدودي بين مصر وغزة، وهي تنادي أحد جنود حرس الحدود المصريين وتطلب منه قطعة بسكويت لأنها جائعة.

وظهرت الطفلة في الفيديو الذي نشرته عدة وسائل إعلام بينها وكالة “روسيا اليوم”، وهي تقف جانب أحد أبراج المراقبة قرب شاطىء البحر وتخاطب الجندي الذي لا يرى في المقطع:”عمو بدي بسكوت جعانة “.



من جهتها، ذكرت الوكالة الروسية أنه لم يتسنّ لها التأكد من موقع وتوقيت التقاط الفيديو، إلا أن البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أنها نقطة حدودية بحرية بين مصر وغزة.

“لن يفلت من سكت وانبطح”

وتفاعل عدد كبير من رواد موقع اكس –تويتر سابقا – مع مقطع افيديو المؤثر داعين بالصبر والثبات والفرج القريب لأهل فلسطين.

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وفي هذا السياق علق “شبل طه”: “ربنا ينتقم من كل من يستطيع أن يكون سبباً في خلاصهم ولم يفعل”.

واستدرك: “والله الدور على الجميع ولن يفلت من سكت وانبطح”.

وقال آخر بنبرة تساؤل :”من كان يتخيل مصر العروبة أقوى جيش في الشرق الأوسط تخاف من مستعمرة الصهاينة وتجوع شعب فلسطين وتنتظر أمر المحتلين الخنازير”.

وفي السياق ذاته وصف “ريدان احمد الريدان” ما يحصل بالخزي والعار والذل الذي ليس بعده ذل لدول ذات سيادة”.

وعلق “علي” مستغرباً من المشهد المؤثر: “أنا مش مصدق أنو المصريين قاعدين بيتفرجوا على أهل غزة بيموتوا.. سنحاسب على أشياء لم نكن نتخيل أننا سنحاسب عليها.. لنا الله”.

وعقب أحد الحسابات بإكس على الفيديو المؤثر ببيت شعري يقول:”لمثل هذا يبكي القلب من كمد … إن كان في القلب إسلام وإيمانُ”.

وفيما هاجم معلقون الجندي الذي لم يساعد الطفلة -حسب قولهم- دافع”حسين صلاح” عنه قائلاً : ” الجندي ليس بيده شيء ليفعله فهو يقف في نوبة حراسة في منطقة حدودية، وكل حركة بحساب”.

وتابع :”ربنا يعينه ويقويه ع اللي هو فيه”.