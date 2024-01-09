مصريون يمدون الفلسطينيين بالمساعدات عبر السياج الحدودي مع غزة (فيديو)

وطن – تداول نشطاء على منصات التواصل مقطع فيديو لعشرات المصريين برفح وهم يمدون نازحين فلسطينيين بالماء والكهرباء، عبر السياج الحدودي مع غزة.

وفي الفيديو المتداول الذي نشرته قناة “الجزيرة” أيضا، يسمع صوت أحد الناشطين وهو يقول إن “المصريين أتوا بكوابل ليمدوا الطاقة الكهربائية للفلسطينيين النازحين في الجانب الفلسطيني من معبر رفح”.

وأضاف:” جزاكم الله كل خير شعب جبار” .

“شعب جبار والله”.. مصريون في #رفح يمدون نازحين فلسطينيين بالماء والكهرباء عبر السياج الحدودي مع #غزة pic.twitter.com/NjdWSvvJe8 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 9, 2024



ويرى عشرات المصريين قرب برج وبدا عدد من الأشخاص فوقه، ويشير الناشط إلى أحد المولدات التي تم تشغيلها ويقول: “هاهم شغلوا الموتور يا جماعة” .

ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر تزداد الأوضاع سوءاً في رفح جنوب قطاع غزة في ظل غياب المساعدات وانقطاع الكهرباء، وبات النازحون يتزاحمون للحصول على وجبة عدس.

ووفقا للأمم المتحدة، تم طرد مليون فلسطيني من منازلهم في غزة، وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من 2329 فلسطينياً استشهدوا منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

“ليس لنا علاقة بالحكومة”

وأثنى رواد مواقع التواصل على خطوة المصريين ومباردتهم الإنسانية التي هي أقل الواجب تجاه أهل غزة ونازحيها. وعلقت “أم عبدالله” في هذا السياق: “إخوتنا غصب عن بني صهيون”.

اقرأ أيضا:

وأضافت: “سنساعد رغماً عن الخونة.. لو كان بإمكاننا لدخلنا لهم ولم نخرج حتى نصلي في الأقصى”.

وقال “أحمد الخولي”: “الشعب المصري كلة قلباً وقالباً مع إخواتنا الفلسطينيين وليس لنا علاقة بالحكومة وما تفعله”.

فيما عقب صاحب حساب “غزة”:”نفعل ذلك على خجل.. لو كان في مصر حرية لذهبنا إلى الحدود بالملايين نصرة لأهل غزة الأبطال.”

وتابع :”الشعب الغزاوي يستحق كل الاحترام”.