برسالة جريئة للدحدوح.. مصري من قلب الصعيد يُحرج “إعلام السامسونج” (فيديو)

وطن – وجه مواطن من صعيد مصر رسالة جريئة إلى مراسل قناة “الجزيرة” بقطاع غزة “وائل الدحدوح”، بعد استشهاد نجله حمزة بنبرة عزاء ومواساة متسائلاً “إن كان ينتمي لزمننا أم أنه من زمن الصحابة” في إشارة لجلد الدحدوح وقوة صبره وإيمانه.

وتساءل المواطن الصعيدي ومنشئ المحتوى المصري “بهاء العمدة” من سوهاج عن سر القوة التي يمتلكها وائل الدحدوح، ومن أين جاء بالصبر والثبات اللذين يتمتع بهما.

وأضاف في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي متسائلا: “كيف تشيع جنازة ابنك في النهار وتخرج لتغطي الأحداث في غزة ليلاً؟!”

مواطن من صعيد #مصر يوجه رسالة إلى مراسل قناة الجزيرة بقطاع غزة #وائل_الدحدوح بعد استشهاد نجله حمزة pic.twitter.com/MUhoisp1qU — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 9, 2024

وائل الدحدوح “جبل بهيئة إنسان”

وتابع باللهجة الصعيدية:”قلي يا عم وائل انتا مين.. انت من نفس الطينة اللي نحنا منها وإلا أنت جبل بهيئة إنسان”.

وعبر المواطن المصري عن اعتقاده بأن الدحدوح أعجز كل الصحفيين من بعده وجعل الكاميرا “أقوى من الصاروخ النووي وصوت المايكرفون أشد من صوت المدافع” –حسب قوله- ولهذه الدرجة فجيش كامل بمخابراته وطيرانه وصواريخه يحاول أن يهدَ ارادتك”.

واستدرك المواطن المصري من قلب الصعيد بنبرة تساؤل: “لهذه الدرجة أنت أتعبتهم وحرقت أعصابهم رغم انك لم تمسك بندقية أو مسدس صوت طوال حياتك.. ما هو إلا صوت الحقيقة الذي أقلق منامهم وجعلهم يخافون منك”.

اقرأ أيضا:

وأضاف المواطن الصعيدي: “ثلاث محاولات تهد جبال الدنيا وأنت مازلت صامداً كالسبع في قلب الميدان” –في إشارة إلى المجزرة التي أودت بعائلة الدحدوح وبعدها تم استهدافه شخصياً، ونجا من الموت، فيما استشهد زميله المصور “سامر أبو دقة” إلى جانبه، وصولاً إلى استشهاد ابنه البكر الصحفي حمزة الدحدوح في الاستهداف الثالث، مضيفا “ووقف يودعه ويواريه التراب كأنه شعب غزة برمته.”

وعاد المواطن المصري الصعيدي ليخاطب الدحدوح: “أنت مستحيل أن تكون مثلنا.. أنت قادم من زمن الصحابة لتعلمنا الصبر والثبات”.

واستدرك بنبرة جريئة :”ما الذي تفعله في زماننا هذا زمن الخضوع والخنوع”.

“صحافة التكييف والتحريف”.. أحرج إعلام النظام وصبيانه

وتابع في انتقاد مبطن لإعلام النظام الذي يروج لسياسات السيسي أن “الصحافة عندنا مجرد تكييف والأقلام تحريف.. والمعارك الصحفية تتحدث عن انفصال الفنان عن الفنانة.”

وأكمل:”بينما المعارك لدى الدحدوح وغيره من الصحفيين الشرفاء الأحرار هي محاربة جيش يقود حرب إبادة على شعب أعزل بسلاح الكاميرا والمايكرفون.”

وختم المصري الصعيدي الذي عرّف نفسه بـ” بهاء العمدة من سوهاج قلب الصعيد” مخاطباً الإعلامي “وائل الدحدوح”: “على لسان كل صعيدي حر عظم الله أجرك يا أبا حمزة.. أرضك هي أرضي وعرضك هو عرضي.. وحسبي الله ونعم الوكيل”.