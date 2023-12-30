تعرف على “تيسير أبو طعيمة” شهيد القسام الذي ارتقى ساجداً (فيديو)

وطن – “رفض أن يمنح العدو فرصة أن يظن أنه حقق النصر”.. بهذه الكلمات عبر رواد منصات التواصل عن مشاعرهم من مشهد ارتقاء الشهيد “تيسير أبو طعمية” المقاتل بكتائب القسام الذي استهدفته نيران الاحتلال الإسرائيلي أثناء دفاعه عن قطاع غزة المحاصر.

وكان مقطع مصور نشرته وسائل إعلام عبرية عدة وتباهت به كونه يوثق استهداف أحد عناصر المقاومة، أظهر المقاتل وهو يركض بين منازل عدة حاملاً حقيبة بيده اليسرى.

وبدت كاميرا الطائرة وهي تتابعه ويتم استهدافه عند مدخل أحد المنازل. ويرى المقاوم في اللقطات وهو يجلس ثم يميل عل جانبه، ويرفع سبابة يده اليمنى بإشارة التوحيد، قبل أن يسجد على الأرض مفارقاً الحياة.

ودارت تساؤلات عن هوية الشهيد الذي لقي ربه ساجداً مقبل غير مدبر، وفق تعبير الرواد ومن أبرز المعلومات عنه:

-الشهيد هو المجاهد تيسير أبو طعمية وهو إمام مسجد في خان يونس وحافظ للقرآن الكريم، وهو قائد فصيل نخبة في كتائب القسام بلواء خان يونس.

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-رفض أبو طعمية الاستسلام وهو مصاب لرغبات العدو فكان أن رفع سبابته ملوحا للطائرة.

– تحامل على نفسه رغم مصابه ليلقى ربه شهيدا ساجداً حسب الفيديو المتداول.

– من حفظة كتاب الله، وهو أحد أفراد كتيبة الحُفّاظ، وعمل إماما بمسجد فلسطين في بني سهيلا بقطاع غزَّة.

وشارك رواد منصات التواصل صور للشهيد الساجد وأكدوا أنه قدوة لكل أبناء فلسطين وغزة وذكر أحدهم أنه “الله أعلم في أعلى مراتب الشهادة”.

وكانت القناة 14 العبرية قد ذكرت أن الفيديو التقط في وسط مدينة خان يونس، وتم استهداف المقاوم من قبل طائرة تتبع للواء الاحتياط 55 في جيش الاحتلال.