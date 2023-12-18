لا احتفالات بيوم قطر الوطني تضامناً مع غزة وحدادا على أمير الكويت

وطن – أعلنت قطر عن إلغاء احتفالات اليوم الوطني للبلاد، الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام؛ وذلك تضامناً مع غزة وحداداً على أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تُوفي، السبت عن عمر يناهز 86 عامًا.

واعتاد القطريون الاحتفال باليوم الوطني لبلادهم بشكل سنوي في 18 ديسمبر من كل عام، وهو يوم المؤسس والذي يتم فيه إحياء ذ كرى توحيد البلاد عام 1878.

خالص التهاني القلبية لشعبنا العزيز والمقيمين على أرض قطر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، راجين لهم موصول التقدم والازدهار. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 18, 2023

وتتخلل هذا اليوم احتفالات ضخمة تشمل عروضاً عسكرية براً وبحراً وجواً على طول كورنيش الدوحة والذي يمتد لمسافة 8 كم.

أمير قطر يعزي في وفاة أمير الكويت

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد نشر برقية عزاء في وفاة الأمير الكويتي الراحل نواف الأحمد على حسابه في موقع اكس –تويتر سابقا وغرد قائلاً : “تعازينا الصادقة لأخي الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولدولة الكويت حكومة وشعباً في وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح.”

وأضاف: “نشاطر الكويت وأهلها أحزانهم في هذا المصاب الأليم، ونسأل الله القدير أن يتغمد فقيدنا الكبير بواسع رحمته ورضوانه وينزله منازل الصديقين والأبرار. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

تعازينا الصادقة لأخي الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولدولة الكويت حكومة وشعباً في وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح. نشاطر الكويت وأهلها أحزانهم في هذا المصاب الأليم، ونسأل الله القدير أن يتغمد فقيدنا الكبير بواسع رحمته ورضوانه وينزله منازل الصديقين والأبرار. إنا لله وإنا إليه راجعون. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 16, 2023

إعلان الحداد

وكان أمير قطر أمر، السبت بإعلان الحداد في قطر لمدة 3 أيام حداداً على وفاة أمير الكويت وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

ومنذ نوفمبر الماضي، أعلنت دولة قطر إلغاء الاحتفالات باليوم الوطني، الذي يصادف يوم 18 ديسمبر من كل عام، تضامناً مع غزة التي تشهد حرباً إسرائيلية شرسة، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد العطية آنذاك، إنه صدر توجيه أميري بتأجيل الاحتفال باليوم الوطني لهذا العام للقوات المسلحة.

وأضاف أن هذا التأجيل “هو أقل ما يمكن أن نقوم به تجاه ما يحدث لأشقائنا في غزة من إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية”.