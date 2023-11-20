أمير قطر يوجه بإلغاء احتفالات اليوم الوطني للدولة تضامنا مع غزة

وطن – أعلنت دولة قطر، الاثنين، إلغاء كافة مظاهر الاحتفالات باليوم الوطني للدولة الذي يوافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، تضامنا مع أهالي غزة، وفق بيان أصدره الديوان الأميري وتداولته وسائل إعلام قطرية.

ويأتي ذلك بعد قرار مماثل اتخذته سلطنة عمان، بإلغاء احتفالاتها بالذكرى الـ53 للعيد الوطني العُماني، الذي يصادف 18 نوفمبر من كل عام.

قطر تلغي احتفالات اليوم الوطني

ووفق وسائل إعلام محلية أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع خالد العطية، عن تأجيل احتفالات اليوم الوطني لهذا العام للقوات المسلحة القطرية والمسير في كورنيش الدوحة بتوجيهات من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد.

سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع: "تأجيل الاحتفال باليوم الوطني هذا العام لقواتنا المُسلحة هذا التأجيل هو أقل ما يُمكن أن نقومَ به تجاه ما يحدث لأشقائنا في غزة من إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية"#قطر_قروب | #غزة | #فلسطين |… pic.twitter.com/UfZfuHe7EQ — شبكة قطر قروب (@QATARNG) November 20, 2023

وأوضح العطية أن ذلك هو أقل ما يمكن أن نقوم به تجاه ما يحدث لأشقائنا في غزة من إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

احتفالات العيد الوطني

وفي العيد الوطني لدولة قطر بمثل هذه الأيام من كل عام يتذكر القطريون كيف نجحت بلادهم في تحقيق وحدتها الوطنية، فأصبحت دولة متميزة.

وتضم احتفالات اليوم الوطني لقطر في العادة مسيرات وطنية وعرضاً عسكرياً ينظم في طريق “الكورنيش” بالعاصمة الدوحة المطل على الخليج العربي، يحضره عشرات الآلاف من القطريين والمقيمين.

تبرع وإغاثة لأهل غزة

وكانت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا AFC قطر 2023 أعلنت عن تخصيص عوائد مبيعات تذاكر البطولة الآسيوية المرتقبة لدعم جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يمر في أزمة حرجة تستوجب من الجميع المساندة وتقديم مختلف أنواع الدعم اللازمة.

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وأكد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا AFC قطر 2023، على أهمية التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والعون لهم.

وفي هذا السياق قال آل ثاني بحسب ما نقلت صحيفة “الشرق” القطرية: “في ظل الظروف الراهنة وما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق من أوضاع صعبة، اتخذنا القرار بتخصيص العوائد من مبيعات تذاكر كأس آسيا قطر 2022 لدعم جهود الإغاثة وذلك بالتعاون مع الشركاء المعنيين.”