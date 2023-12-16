الأمير الـ16 للبلاد .. الكويت حزينة بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح

وطن – أعلن الديوان الأميري، وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 86 عاما؛ بعد أزمة صحية ألمت به في الفترة الماضية.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ محمد العبدالله، في بيانٍ بثه تلفزيون دولة الكويت: “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت”.

وكان التلفزيون الرسمي الكويتي، قد قطع بث برامجه وبثّ آياتٍ من القرآن الكريم.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد نُقل لأحد المستشفيات بسبب وعكة صحية طارئة، وكانت حالته قد وصفت بالمستقرة.

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت السادس عشر

ويوصف أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بـ”أمير العفو” ، و “أمير الإنسانية”.

والشيخ نواف الأحمد هو الأمير السادس عشر للبلاد، وخلف الشيخ صباح الأحمد الصباح على رأس البلاد قبل ثلاث سنوات.

ونواف الأحمد الصباح، هو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح، حاكم الكويت الأسبق، من زوجته اليمامة.

وفي العاشر من ديسمبر 2023، أفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” نقلاً عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، بأن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مستقرة.

وأضاف وزير شؤون الديوان:”نسأل المولى جلت قدرته أن يتم عليه الشفاء ويمتع بموفور الصحة والعافية”.

وجرى نقل أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى المستشفى نهاية تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، “إثر وعكة صحية لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية”.

وسبق أن سلم الشيخ نواف الأحمد (86 عاما) الذي لا يعرف تفاصيل المرض الذي يعاني منه تحديداً، السلطة عدة مرات خلال فترة حكمه لنائبه بسبب خضوعه لفحوصات طبية.