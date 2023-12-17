هل تنجح وساطة سلطنة عمان في وقف الاستهداف الحوثي للسفن في البحر الأحمر؟

وطن – كشفت جماعة الحوثي في اليمن عن وجود وساطة من سلطنة عمان فيما يخص التواصل والنقاش مع عدد من الأطراف الدولية، بشأن عمليات الجماعة في البحر الأحمر والبحر العربي.

وفي هذا السياق أكد الناطق الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام، أن التواصل مستمر مع أطراف دولية بخصوص عمليات القوات المسلحة التابعة للجماعة في البحر الأحمر وأن موقف اليمن مع غزة ثابت لا يخضع لأي مساومة.

برعاية الأشقاء في سلطنة عمان يستمر التواصل والنقاش مع عدد من الأطراف الدولية بشأن عمليات البحر الأحمر والبحر العربي.

وقد أكدنا للجميع أن عمليات اليمن هي لمساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأنه لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يتعرض له القطاع من عدوان وحصار حيث لا غذاء ولا… — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) December 16, 2023

عمليات الحوثيين في البحر الأحمر ووساطة سلطنة عمان

وجاء في بيان المتحدث باسم جماعة الحوثي والذي نشره عبر حسابه الرسمي بـ”إكس” ورصدته (وطن): “برعاية الأشقاء في سلطنة عمان يستمر التواصل والنقاش مع عدد من الأطراف الدولية بشأن عمليات البحر الأحمر والبحر العربي.”

وتابع البيان: “وقد أكدنا للجميع أن عمليات اليمن هي لمساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأنه لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يتعرض له القطاع من عدوان وحصار حيث لا غذاء ولا دواء وحتى المياه الصالحة للشرب أقدم كيان العدو على قطعها.”

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وشدد محمد عبد السلام على أنه “في مختلف اللقاءات جرى التأكيد أن موقف اليمن مع غزة غير خاضع للمساومة، وأن سفن العدو أو تلك المتوجهة إلى موانئه ستبقى عرضةً للاستهداف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى القطاع.”

وتابع أن “أي خطوات حقيقية تستجيب للوضع الإنساني في فلسطين وغزة بإدخال الغذاء والدواء من شأنها أن تساهم في خفض التصعيد.”

عمليات حوثية ضد أهداف في إسرائيل

والسبت، أعلنت جماعة الحوثي أنها أطلقت دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة بدون طيار “درون”، على ما قالت إنها “أهداف حساسة” في إيلات جنوب إسرائيل.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى ({ وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدق الله العظيم انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة وتنفيذا لتوجيهات… — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 16, 2023

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحي سريع في بيان له: “نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة (أم الرشراش جنوب فلسطين) المحتلة، بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة”.

وأضاف العميد يحي سريع في بيانه الصادر عن القوات العسكرية الموالية للحوثيين في صنعاء، أن “القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها العسكرية ضد (الكيان الصهيوني)، حتى يتوقف عدوانه على إخواننا الصامدين في قطاع غزة”، حسب قوله.

وأشار بيان المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة إلى أن إطلاق المسيرات على جنوب إسرائيل يأتي “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة، واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا”.