الحوثي تعلن استهداف مواقع إسرائيلية حساسة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة

وطن – كشفت جماعة الحوثي اليمنية في بيان جديد لها، السبت، عن تنفيذها عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة “أم الرشراش” جنوب فلسطين المحتلة، بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة.

وجاء في البيان الذي نشره المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، أن هذا الهجوم جاء “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة وتنفيذا لتوجيهات القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي” حسب وصفه.

وأكد بيان الحوثيين على استمرار العمليات العسكرية ضد الكيان الصهيوني “حتى يتوقف عدوانه على إخواننا الصامدين في قطاع غزة”.

واختتم بيان الجماعة اليمنية التي برز اسمها مؤخرا بعد تعطيلها الملاحة في البحر الأحمر: “كما تهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم باتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعماً وإسناداً لمقاومته الحرة.”

اقرأ أيضا:

الحوثي تستهدف السفن المتجهة لإسرائيل

والجمعة، أفاد بيان للحوثيين أيضا بأن عناصر الجماعة أطلقوا صاروخين بحريين على سفينتين كانتا متوجهتين إلى إسرائيل.

وعن تفاصيل العملية أوضح العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة، أن القوات البحرية التابعة للجماعة، نفذت عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات (MSC Alanya إم إس سي ألانيا “و”MSC PALATIUM III إم إس سي بالاتيوم”، كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين.

وتم الاستهداف بحسب البيان “بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية التابعة للحوثي وكذلك الرسائل التحذيرية النارية”.

ويوم الخميس أيضا، تبنت الحوثي عملية استهداف سفينة حاويات تدعى “ميرسيك جبرلاتر”، قالت إنها كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي.