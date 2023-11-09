سقوط مسيرة في إيلات ومشاهد لحجم الأضرار.. تفاصيل الانفجار الضخم

وطن – هز انفجار قوي مدينة ايلات المحتلة الواقعة على البحر الأحمر، فيما يعتقد أنه ناتج عن طائرة مسيرة انتحارية حسبما زعمت “القناة 14” الإسرائيلية في خبر عاجل لها نقلته “روسيا اليوم“.

كما نقلت قناة “الجزيرة” عن مراسلها في تل أبيب إلياس كرام قوله إن هناك انفجاراً وأضراراً وقعت في إحدى المدارس في مدينة إيلات دون وقوع إصابات بشرية في صفوف الإسرائيليين الذين كانوا موجودين هناك.

وأضاف إلياس أن “الإسعاف الإسرائيلي قال إنه قدم العلاج لسبعة إسرائيليين أصيبوا بحالة هلع، فيما أصدرت الشرطة الإسرائيلية بياناً قالت فيه إنها تتعامل مع هذا الحدث على أنه حدث أمني”.

التحقيق في أسباب انفجار إيلات

لكن وفق المراسل فإن “صافرات الإنذار لم تدوي في إيلات عند سماع دوي هذا الانفجار وحتى الآن يجري التحقيق في أسباب الانفجار هل هو طائرة مسيرة أو صاروخ مجنح”.

صور تظهر أضرارا في إحدى مدارس مدينة إيلات إثر انفجار كبير وصفته الشرطة الإسرائيلية بأنه "حدث أمني" ولا معلومات مؤكدة بشأن السبب#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/OE4kH9vsNW — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 9, 2023

ولفت كرام إلى إمكانية أن يكون الانفجار ناجماً عن “طائرة مسيرة أو صاروخ أطلق من جانب الحوثيين في اليمن إلى هذه المدينة لا سيما وقد أعلن الحوثيون إطلاق صواريخ مسيرة وطائرات مسيرة تجاه إيلات”.

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وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض جميع تلك الطائرات والمسيرات وأسقطها قبل أن تصل سواء بمنظومات الدفاع أو عبر الطائرات الإسرائيلية حسبما ذكره إلياس كرام مراسل الجزيرة.

أضرار مادية في مدينة إيلات

وأردف المراسل “حتى الآن لا يوجد أي بيان خاص يوضح طبيعة هذا الانفجار سوى أننا نعلم أنه قد وقع وسبب أضراراً في مبنى المدرسة، وهناك بعض الأنباء تحدثت عن أن الانفجار ربما يكون سببه سقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي”.

وبحسب المصدر ذاته أصاب الانفجار المدينة بحالة فزع فهناك حوالي 60 ألف إسرائيلي تم إجلاؤهم من غلاف قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى إلى مدينة إيلات التي تم اعتبارها آمنة.

#عاجل| مصادر عبرية: انفجار ضخم في "#إيلات" وأنباء أولية عن سقوط صاروخ دون تفعيل الإنذار. تفاصيل لاحقاً.. pic.twitter.com/9nOiiseNlI — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 9, 2023

ومن الواضح بأن الانفجار وفق صحفي الجزيرة، كان كبير وضخماً هز المدينة فيما كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد ذكرت أن الدفاعات الجوية في مدينة إيلات قوية للغاية وأنها قد تصد أي هجوم من جانب الحوثيين في اليمن.