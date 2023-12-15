هوية سفينتين استهدفتهما الحوثي بالصواريخ بعد تجاهلهما رسائل تحذيرية

وطن – أصدر العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن بيانا جديدا، الجمعة، أعلن فيه أن عناصر الجماعة أطلقوا صاروخين بحريين على سفينتين قال إنهما كانتا متوجهتين إلى إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين في البيان الذي نشره عبر حسابه الرسمي بـ”إكس” ورصدته (وطن)، إن استهداف السفينتين جاء “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة وتنفيذا لتوجيهات القائد عبدالملك الحوثي.”

تم استهداف السفينتين بصاروخين بحريين مناسبين

وعن تفاصيل العملية أوضح العميد “سريع” أن القوات البحرية التابعة للجماعة، نفذت عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات (MSC Alanya إم إس سي ألانيا “و”MSC PALATIUM III إم إس سي بالاتيوم”، كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى (الَّذِينَ آَمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا) صدق الله العظيم… — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 15, 2023

وتابع أن عملية استهداف السفينتين جاءت “بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية التابعة للحوثي وكذلك الرسائل التحذيرية النارية”.

وأكد المتحدث العسكري للحوثيين أن الجماعة تطمئن كافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية “بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً”.

وأكمل بيان الجماعة اليمنية: “إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة. وتؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدين في قطاع غزة من غذاء ودواء.”

ويأتي ذلك بعدما أعلنت جماعة الحوثي، الخميس، تبنيها عملية استهداف سفينة حاويات تدعى “ميرسيك جبرلاتر”، قالت إنها كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي، وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة، بينما نفى متحدث باسم شركة “ميرسك” في بيان أمس تعرض السفينة لأي إصابة وأقر في الوقت ذاته بعملية الاستهداف.