استهداف صاروخي لسفينة كانت في طريقها من صلالة إلى جدة والحوثي تتبنى

وطن – تبنت جماعة الحوثي اليمنية عملية استهداف سفينة حاويات تدعى “ميرسيك جبرلاتر”، قالت إنها كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي، وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة، بينما نفى متحدث باسم شركة “ميرسك” تعرض السفينة لأي إصابة وأقر في الوقت ذاته بعملية الاستهداف

وكانت وكالة “رويترز” نقلت في وقت سابق، الخميس، عن شركة الشحن الدنمركية “إيه.بي مولر-ميرسك” قولها إن سفينة الحاويات التابعة لها “ميرسك جبل طارق” استُهدفت بصاروخ أثناء سفرها من صلالة بسلطنة عمان إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، وتم الإبلاغ عن سلامة الطاقم والسفينة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الصاروخ قد أصاب السفينة أم لا. وقالت ميرسك في بيان: “في هذا الوقت، ما زلنا نعمل على تحديد حقائق الحادث”.

ووقع الحادث بالقرب من مضيق باب المندب الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن، حيث أعلن الحوثيون، الثلاثاء، مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي على ناقلة كيماويات نرويجية.

وقالت ميرسك بحسب المصدر: “إن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في مضيق باب المندب مثيرة للقلق للغاية. والوضع الحالي يعرض حياة البحارة للخطر وهو غير مستدام للتجارة العالمية”.

وأضافت الشركة: “بما أن صناعة الشحن العالمية لا يمكن حلها بمفردها، فإننا ندعو إلى اتخاذ إجراء سياسي لضمان التهدئة السريعة”.

جماعة الحوثي تتبنى

وتبنت جماعة الحوثي العملية وأعلنت في بيان نشره العميد “يحيى سريع” المتحدث باسم قوات الحوثي، أن العملية “جاءت انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابةً لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا”.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابةً لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون… — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 14, 2023

وأضاف البيان “القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نفذت بعون الله تعالى عملية عسكرية ضد سفينة حاويات “ميرسيك جبرلاتر” كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة.”

وتابع أن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية. ونجحت جماعة الحوثي في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال ٤٨ ساعة الماضية، وفق ذات البيان.

وأكد المتحدث باسم قوات الحوثي العميد “يحيى سريع”، استمرار الجماعة اليمنية المسلحة في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر “حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء” وفق نص البيان.

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من جانبه قال متحدث باسم شركة ميرسك في تصريحات جديدة لـ”رويترز” إن السفينة التابعة للشركة “لم تصب”، وذلك ردا على إعلان جماعة الحوثي اليمنية أنها استهدفت سفينة تابعة لميرسك بطائرة مسيرة وأصابتها بشكل مباشر.