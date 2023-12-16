مشعل الأحمد الصباح.. ما لا تعرفه عن أمير الكويت الجديد

وطن – توفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 86 عاماً وأنهى واحدة من أقصر فترات الحكم في الكويت، حيث استمرت ثلاث سنوات فقط ليتولى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح سدة الحكم.. فمن هو وما أبرز المعلومات عنه؟

وبعد بيان وفاة الشيخ نواف جراء أزمة صحية طارئة أصدر مجلس الوزراء الكويتي بياناً لإعلان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً للبلاد، وفق دستور الكويت الذي يسمح بتوارث الحكم ليكون ولي عهد البلاد أميراً للدولة عقب وفاة سلفه.

وفي حال “خلا منصب الأمير ينادى بولي العهد أميراً. فإذا خلا منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد، مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير خلال 8 أيام من خلو المنصب” وفق المادة الثالثة من قانون توارث الإمارة في الكويت.

ويرأس الكويت أمير البلاد، ويُشرع قوانينها مجلس الأمة، المكون من 50 عضوا، يُنتخبون كل 4 سنوات بالاقتراع الشعبي الحر حيث تنقسم السلطات بالكويت إلى تشريعية وتنفيذية وقضائية، يرأسها الأمير.

ما لا تعرفه عن أمير الكويت الجديد

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح هو الابن السابع لحاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح ولد عام 1940، ونشأ في بيت الحكم.

أمير الكويت الجديد هو أخ لثلاثة حكام راحلين هم:

-الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الذي تولى الحكم ما بين 1977- 2006

-الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي تولى إدارة الكويت ما بين 2006- 2020

-الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي حكم الكويت في الفترة ما بين 2020-2023

وبتزكية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومبايعة مجلس الأمة، تولى الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ولاية العهد بتاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

والأمير مشعل هو الأمير الخامس الذي سيؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ البلاد وهو أمير البلاد السابع عشر.

معلومات عن مشعل الأحمد الصباح

وعن سيرته نقلت وكالة الأناضول أنه درس في مدرسة المباركية وهي أول مدرسة نظامية في البلاد.

وضمن مسيرته التعليمية تخرج الأمير مشعل الأحمد الصباح عام 1960 من كلية “هندون” في المملكة المتحدة لدراسة علوم الشرطة.

عمل الأمير في وزارة الداخلية الكويتية وتدرج في المناصب حتى أصبح في عام 1967 رئيساً للمباحث العامة آنذاك برتبة (عقيد).

استمر الشيخ مشعل برتبة عقيد حتى عام 1980 وعُيِّن في 13 أبريل/ نيسان 2004، نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

ومن أبرز ما قام به الأمير مشعل الأحمد في فترة حياته المهنية:

-تجهيز عناصر فنية ذات كفاءة وتدريب لديهم خبرة ودراية للتعامل مع الظروف الاستثنائية

-إعداد الحرس الوطني وهو جهاز عسكري مستقل عن الجيش والشرطة

-تتمثل مهام الحرس الوطني في مساندة الجيش في الدفاع عن الوطن

-يقوم عناصر الحرس بمعاونة قوات الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار

-يعمل عناصر الحرس الوطني في الكويت على حماية الجبهة الداخلية ضد التهديدات

أزمة مجلسي الأمة والوزراء في الكويت

قبل وفاة شقيقه الشيخ نواف الأحمد كان الأمير مشعل يتولى منصب نائب أمير البلاد.

لطالما كان الأمير يتحدث عن أهمية التوافق بين مجلسي الوزراء والأمة (البرلمان).

أكد الأمير مشعل أهمية تحقيق مطالب المواطنين إثر أزمات سياسية سابقة بين المجلسين.

يذكر أن نظام الحكم في الكويت أميري ديمقراطي وراثي دستوري، يستمد شرعيته من الدستور الذي يتيح نقل السلطة داخل الأسرة الحاكمة من ذرية مبارك الصباح.

ولقب الحاكم هو الأمير، ومن بعده يتولى ولي العهد مقاليد الحكم حيث يتولى الأمير سلطاته التنفيذية من خلال وزرائه.

ولا تنفذ الأحكام القضائية في الكويت إلا بعد مصادقة الأمير عليها، والذي يعد الوحيد الذي يمكنه العفو من الأحكام.