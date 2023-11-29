مشهد يلخص فاجعة غزة.. طفل يسير 4 ساعات على قدميه لإيصال الغذاء لأسرته

وطن – في مشهد يعبر عن ضراوة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية، والتي يقابلها الفلسطينيون بصمود كبير، انتشر مقطع فيديو يعبر عن معاناة الغزّيين في توفير طعامهم.

المشهد تلخصه قصة الطفل قاسم، الذي يضطر للسير أربع ساعات على قدميه من أجل توصيل الطعام لأسرته النازحة في جنوب قطاع غزة.

وفي مقطع فيديو، شوهد الطفل الفلسطيني وهو يحمل على رأسه بعضا من المواد الغذائية، وقال إنه يضطر للسير على قدميه لصعوبة وجود مواصلات (في ظل انعدام الوقود في غزة جراء الحصار المفروض على القطاع).

رسالة طفل غزّي للعالم

قاسم الذي يعبر عن حال أطفال غزيين كثر مثله، وجه رسالة للعالم قال فيها: “حسبي الله ونعم الوكيل على الاحتلال الإسرائيلي”.

تحذيرات من مجاعة في غزة

وفي ظل هذه الظروف المأساوية التي تعيشها غزة، حذَّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من خطر حدوث مجاعة في قطاع غزة.

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وقال البرنامج الأممي، في بيان، إن الإمدادات غير كافية على الإطلاق للتعامل مع مستوى الجوع الذي رصده موظفو البرنامج في ملاجئ الأمم المتحدة وأماكن النزوح الأخرى.

وأضاف أنه من المحتمل جدا أن يكون سكان غزة، وبخاصة النساء والأطفال، معرضين بشدة لخطر المجاعة إذا لم يتم ضمان الوصول المستمر للغذاء.

ووفق البيان، سلّم البرنامج الغذاء الذي تشتد الحاجة إليه، لأكثر من 120 ألف شخص في غزة خلال الفترة الأولية للهدنة الإنسانية.

كارثة في أرجاء غزة

من جانبها، قالت كورين فلايشر مديرة برنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا: “بفضل الهدنة المؤقتة، بدأت فرقنا العمل على الأرض، ودخلت إلى مناطق لم نصل إليها منذ مدة طويلة. إن ما نراه يعد كارثيا”.

وأضافت أن خطر المجاعة والتضور جوعا يتكشف أمام أعين الجميع، ولمنع حدوث ذلك يتعين أن يتمكن البرنامج من جلب الغذاء على نطاق واسع وتوزيعه بأمان.

وأكدت أن بضعة أيام ليست كافية لتقديم كل المساعدة المطلوبة، مضيفة أنه يجب أن يأكل سكان غزة كل يوم وليس لمدة 6 أيام فقط.

حرب إسرائيلية همجية على غزة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 15 ألف شهيد، بينهم أكثر من 10 آلاف طفل وامرأة، في حين لا يزال نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، كما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا.

وتضمنت الحرب الإسرائيلية على غزة، فرض حصار شامل على القطاع، ما تسبّب في كارثة إنسانية بشعة.