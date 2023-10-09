يشمل منع دخول الغذاء والوقود.. الاحتلال ينفذ جريمة حرب ويعلن فرض حصار كامل على قطاع غزة!

وطن- في جريمة حرب جديدة تتمثل بالعقاب الجماعي، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بفرض “حصار كامل” على غزة، قائلاً إن إسرائيل ستقطع الكهرباء وتمنع دخول الغذاء والوقود على قطاع غزة.

وقال كبير المتحدثين العسكريين، الأدميرال دانييل هاغاري، للصحفيين إن إسرائيل “تسيطر” على مستوطناتها الحدودية، مضيفا أنه كانت هناك بعض الحوادث المتفرقة في وقت مبكر من اليوم الاثنين، ولكن “في هذه المرحلة، لا يوجد قتال في البلدات”ت بحسب ما نقلته “أسوشييتد برس”.

وأضاف أنه ربما لا يزال هناك مقاتلون تابعون للقسام في المنطقة.

وقال “هاغاري” إن الدبابات والطائرات بدون طيار الإسرائيلية، في الوقت نفسه، تحرس الفتحات في السياج الحدودي لمنع المزيد من عمليات التسلل، مضيفًا أنه تم إخلاء 15 من 24 مستوطنة حدودية، ومن المتوقع إخلاء الباقي خلال الـ 24 ساعة القادمة.

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الاشتباكات مستمرة حتى صباح الاثنين

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القنوع لوكالة أسوشيتد برس عبر الهاتف إن مقاتلي الحركة واصلوا القتال خارج غزة وأسروا المزيد من الإسرائيليين حتى صباح يوم الاثنين.

وقال إن الحركة تهدف إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، والتي وافقت في الماضي على صفقات تبادل مؤلمة وغير متوازنة أطلقت فيها سراح أعداد كبيرة من الأسرى مقابل أسرى أفراد أو حتى رفات جنود.

إسرائيل قصفت 1000 هدف في القطاع

وفي الوقت نفسه، قصفت إسرائيل أكثر من 1000 هدف في غزة، حسبما قال الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الغارات الجوية التي سوت جزء كبير من بلدة بيت حانون في الركن الشمالي الشرقي للقطاع بالأرض.

وزعم “هاغاري” إن حماس تستخدم البلدة كقاعدة انطلاق لهجماتها، معلنا أن الجيش استدعى نحو 300 ألف جندي احتياطي – وهي تعبئة ضخمة – وأن إسرائيل ستهدف إلى إنهاء حكم حماس لغزة.

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الحملة تستهدف القضاء على حماس في غزة

من جانبه، قال المتحدث جوناثان كونريكوس في مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي على تويتر: “مهمتنا هي التأكد من أن حماس لن يكون لديها بعد الآن أي قدرات عسكرية لتهديد إسرائيل وبالإضافة إلى ذلك، سنتأكد من أن حماس لم تعد قادرة على حكم قطاع غزة”.

يأتي هذا في وقت قالت فيه حماس وحركة الجهاد الإسلامي أنهما أسرتا أكثر من 130 شخصا من داخل إسرائيل وأحضرتهم إلى غزة.