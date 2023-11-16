10 مليارات دولار مكافأة أوروبية للسيسي على حصاره غزة وإغلاقه معبر رفح

وطن – 10 مليارات دولار قُدمت كمكافأة من الاتحاد الأوروبي لنظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وفق تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ”، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإغلاق معبر رفح وإخضاعه لسيادة الاحتلال دون أي تحمل للمسؤولية الأخلاقية تجاه الفلسطينيين.

وذكرت الوكالة أن الاتحاد الأوروبي يود دعم مصر لتخفيف عبء الديون عنها وتعزيز قدرات الاقتصاد وتسريع جهوده لتعميق علاقاته معها وعلاج تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتحدثت “بلومبيرغ” عن مخطط من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لزيارة العاصمة المصرية القاهرة قريباً.

إنقاذ نظام السيسي

فور دير لاين، التي زارت تل أبيب قالت وسائل إعلام إن الهدف من زيارتها لمصر دعم التنمية الاقتصادية وتخفيف تأثير الأزمة المستمرة على القاهرة.

وتتضمن خطة الدعم 6 أولويات لدعم الاقتصاد والاستثمارات والهجرة والأمن ومعالجة عبء الديون الثقيلة ودعم القطاعات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل.

ويبدو أن تلك الأموال الأوروبية مسعى لإنقاذ نظام السيسي، الذي يواصل حصار غزة وقمع المعارضة والتخلص من كل من ينافسه على الحكم أو يحول دون تنفيذ أجندات إسرائيل.

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معبر رفح تحت السيادة الإسرائيلية!

وبحسب متابعين تفرض إسرائيل سلطتها الكاملة على معبر رفح دون أدنى سيادة مصرية ولو بنسبة 1%، وهو ما يدفع الاتحاد الأوروبي لتسديد مقابل هذه السيطرة والامتثال لكل الأجندات الإسرائيلية بكل طوعية.

ضحكوا عليك يا نجم اطلب ٢٠

دانت حافظت ليهم علي دوله كامله كانت هتروح في الباي باي — محمد عبدالله (@mohamed_adballh) November 16, 2023

وعلق محمد عبدالله ساخراً: “ضحكوا عليك يا نجم اطلب ٢٠.. دانت حافظت ليهم علي دوله كامله كانت هتروح في الباي باي”.

ثمن الخيانه

ثمن دم الشهداء في غزة

ثمن بيع اهل غزة

حسبنا الله ونعم الوكيل

متي نصر الله عسي أن يكون قريب — االي الله المشتكي 🥶❄️ (@HayamaOm) November 16, 2023

وكتب متابع آخر عن الأموال الأوروبية التي تكافئ السيسي على جرائمه: “ثمن الخيانة .. ثمن دم الشهداء في غزة .. ثمن بيع أهل غزة”.

هو قالها من قبل لو انا يمكن اتباع حتباع، هو باع نفسه قبل ما يقوم بانقلابه — و اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله (@el3amarya) November 16, 2023

وقال أحد المغردين عن السيسي وتاريخه الانقلابي: “هو قالها من قبل لو انا يمكن اتباع حتباع، هو باع نفسه قبل ما يقوم بانقلابه”.

مقابل خضوعه ووقوفه مع إسرائيل وستعطيه أكثر شرط أن يكمل طاعته لهم — Ramadan Hafez (@RamadanHafez5) November 16, 2023

وذكر رمضان حافظ: “مقابل خضوعه ووقوفه مع إسرائيل.. وستعطيه أكثر شرط أن يكمل طاعته لهم”.