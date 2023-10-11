بتهديد حول معبر رفح بعد قصفه 3 مرات .. “إسرائيل” تدوس السيادة المصرية!

وطن – جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءه على السيادة المصرية، قائلاً إنه أغلق معبر رفح بالقوة، وهو المعبر الحدودي بين ومصر وقطاع غزة، وهو المخرج الوحيد.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الناطق باسم حيش الاحتلال قوله: “أغلقنا معبر رفح بالقوّة ولن نسمح بمرور أي قوافل وقود ومساعدات لقطاع غزة”.

في إهانة واضحة لسيادة مصر .. الناطق باسم الاحتلال الإسرائيلي: "أغلقنا معبر رفح بالقوّة ولن نسمح بمرور أي قوافل وقود ومساعدات لقطاع غزة". — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 11, 2023

قصف إسرائيلي على معبر رفح

تصريح المتحدث العسكري الإسرائيلي جاء في أعقاب شن الاحتلال قصفا متكررا على بعد أمتار من معبر رفح بين غزة وسيناء، ما أدّى إلى إغلاقه، في خطوة من شأنها تشديد الحصار على القطاع.

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وقال موقع “مدى مصر”، إن قصف الجيش الإسرائيلي على معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، تكرر ثلاث مرات في غضون 24 ساعة، ما أسفر عن إصابة مصريين اثنين في الصالة المصرية، وإصابة خمسة فلسطينيين في الجانب الآخر من الحدود.

ونقل الموقع عن مصدريْن عامليْن في الجانب المصري، إفادتهما بتوقف المعبر عن العمل حتى إشعارٍ آخر، وتهشم زجاج الصالة المصرية، كما تضررت جدرانها نتيجة الارتدادات الانفجارية.

قصف الجيش الإسرائيلي معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، ثلاث مرات في غضون 24 ساعة، آخرها مساء اليوم، ما أسفر عن إصابة مصريين اثنين في الصالة المصرية، بحسب مصدر طبي وآخر يعمل في المعبر، إضافة إلى إصابة خمسة فلسطينيين في الجانب الآخر من الحدود، بحسب مصدر صحفي فلسطيني وبيان لهيئة… pic.twitter.com/rbnOKHCZOP — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) October 10, 2023

حصار إسرائيلي على قطاع غزة

وكان وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، قد اتخذ قراراً بفرض حصار شامل على قطاع غزة يشمل الماء والكهرباء والوقود والطعام، في ظل السيطرة الإسرائيلية على منافذ القطاع.

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الأكثر من ذلك أن جيش الاحتلال هدد بقصف أي شاحنات مساعدات قد تحاول المرور من الحدود المصرية إلى قطاع غزة عبر المعبر .

وقد شوهد في مقطع فيديو، عدد من الشاحنات التي اضطرت للعودة من المعبر على إثر التهديدات الإسرائيلية.

في سياق متصل، أبلغت السلطات المصرية، أمس الثلاثاء، الجانب الفلسطيني بإغلاق المعبر البري بشكل كامل، بعد تكرار القصف الإسرائيلي لبوابته ومحيطه.

ونقل موقع “العربي الجديد” عن مصدر أمني في معبر رفح البري، قوله إنّه تقرر وقف العمل في المعبر حفاظاً على حياة العاملين فيه والمسافرين، في ظل الاستهداف الإسرائيلي لبوابته الفاصلة بين الجانبين الفلسطيني والمصري.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنه تم إرجاع المسافرين الفلسطينيين إلى غزة، وعاد المسافرون من مصر إلى غزة إلى محافظة شمال سيناء حتى إشعار آخر.

الصحة العالمية تدخل على الخط

وفي تطور آخر، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن مصر ستسمح للمنظمة باستخدام المعبر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك على وقع التحذيرات من كارثة إنسانية محدقة يشهدها قطاع غزة المحاصر جراء الحرب الغاشمة التي يشنها جيش الاحتلال منذ يوم السبت في أعقاب عملية طوفان الأقصى.