خسائر فادحة.. إسرائيل تلجأ للاستدانة وتكلفة الحرب اليومية تهوي باقتصادها

وطن – خسائر اقتصادية كبيرة يتكبدها الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي تحول فيه ما أسمته “اقتصاد الرفاه” إلى جزء من الماضي، بعدما أكدت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تكلف إسرائيل يومياً نحو 260 مليون دولار.

وأوضحت الوكالة أن الحرب الإسرائيلية على غزة خلقت حالة من التوتر في الأسواق وأثرت على قطاعات مختلفة وخطط التنمية لدى الاحتلال، فضلاً عن تهاوي أغلب المؤشرات، من البورصة إلى العقارات والمصارف، وتراجع عملة الشيكل وسوق العمل وأداء شركات التكنولوجيا.

وأكد بلومبيرغ ارتفاع تكاليف تأمين السندات السيادية الإسرائيلية ضد العجز عن السداد إلى أكثر من الضعف، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة، حسبما نقلت “الجزيرة“.

العجز والدين لدى الاحتلال

وسيجري تعديل حجم الإنفاق بما يتم توجيهه نحو الجهد الحربي فيما سيتم تمويل الجزء الأكبر من التمويل عن طريق الديون، التي وصلت إلى نحو 30 مليار شيكل أي ما يعادل 8 مليار دولار منذ بدء الحرب على غزة.

وفيما يعتقد الاقتصاديون أن الحرب الإسرائيلية على غزة ستؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة العجز والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى 2024، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتعهد “بفتح الصنابير” لمساعدة المتضررين من الحرب وفق وصفه.

وتفاقمت المشاكل الاقتصادية على الاحتلال في ظل الخسائر الفادحة التي يتكبدها على الأرض من قبل المقاومة الفلسطينية، حيث تتحول أعداد كبيرة للغاية من آلياته إلى خردة لا قيمة لها حسب المعطيات التي ترصدها (وطن) على الأرض.

وكانت صحيفة “غلوبس” المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي قد أكدت أن بيان وزارة المالية الإسرائيلية حول قيمة العجز المالي تفوق الرقم المعلن بكثير حيث ذكرت إسرائيل أنها بلغت 6 مليار دولار بعدما كانت 1,2 في أيلول/سبتمبر الماضي.

وفي حال أضيفت نفقات الحرب على غزة سيرتفع الرقم المذكور بنسبة كبيرة حيث تشير التقديرات إلى أن إسرائيل ستتكبد أكثر من 51 مليار دولار جراء عدوانها على القطاع وفق تقرير للجزيرة.