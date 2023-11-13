صورة للتاريخ.. دبابات إسرائيل أصبحت “خردة” تحت أقدام القسام (شاهد)

وطن – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة معبرة تكشف عن مدى الخسائر الفادحة للاحتلال في غزة، لعدد كبير من دبابات العدو وبعضها من طرازات حديثة، وقد تحولت إلى هياكل حديدية متفحمة بعد استهدافها من قبل المقاومة.

وأفاد ناشرو الصورة التي لم يُعرف تاريخها، أنها التقطت عند دوار “حيدر عبد الشافي” القريب من مستشفى الشفاء بالقطاع المحاصر.

غزة باتت مقبرة لدبابات الاحتلال وآلياته

وبحسب الصورة المتداولة ظهر عدد كبير من دبابات و آليات الاحتلال الذي دمرتها المقاومة خلال المعارك في مدينة غزة.

كما بدت إحدى الدبابات مقلوبة إلى الأعلى حيث أطاحت صواريخ المقاومة المضادة للدبابات وقذائفه بقمرات قيادتها.

غزة محرقة الدبابات الصهـ يونية

صورة توضح دبابات العدو الصهيـ وني عند دوار حيدر عبد الشافي القريب من مستشفى الشفاء

وما خفي أعظم. #قمه_العار #قمة_لا_سمح_الله #يد_بيد_مع_فلسطين pic.twitter.com/MuJOnytwxt — سالم ربيح (@SalemRopp) November 13, 2023

دبابات جيش الدفاع الإسرائيلي وناقلات جنوده المدرعة، التي تتمتع بحماية كبيرة ودقيقة ومنها دبابة ميركافا Mk.3 التي تمتاز ببرجها المميز على شكل إسفين، ووجود طبقات متعددة تشتمل على صفائح مركبة سميكة وطوب من الدروع التفاعلية المتفجرة، لم تصمد أمام المقاومة وصورايخ القسام.

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وكل ذلك-كما يبدو- لم ينفع قوات الاحتلال وجيشه الغازي أمام إرادة المجاهدين في غزة وملاحم بطولاتهم وإصرارهم على إلحاق الهزيمة بالجيش الذي كان يزعم أنه لا يقهر.

تدمير آليات الاحتلال بالجملة

وكان المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة قد قال، السبت، إن كتائب القسام قد وثقت “تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري” على قطاع غزة.

هذا وأعلنت كتائب القسام، الاثنين، أيضا تدمير 3 دبابات وناقلة جند و4 آليات إسرائيلية بقذائف “الياسين 105”.