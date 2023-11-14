لم تتمكن من أسر مقاوم واحد.. إسرائيل تواصل انتصاراتها على الجرحى والخدج بمستشفيات غزة

وطن – اضطرت الطواقم الطبية في مستشفى الشفاء داخل قطاع غزة لإخراج الأطفال من الحضانات ووضعهم في أسرة مشتركة، ضمن غرف مشتركة تفتقر للوسائل الطبية اللازمة للحفاظ على حياتهم.

وعمد الممرضون في مستشفى الشفاء إلى لف الأطفال الخدج ببطانيات ألمنيوم ووضعهم بجوار الماء الساخن، في محاولة وصفت باليائسة لإنقاذ حياتهم بعد نفاذ الوقود وخروج أقسام المستشفى عن الخدمة.

هذه المشاهد القاسية تكشف حقيقة الانتصارات المزعومة للاحتلال الإسرائيلي، بحسب وصف نشطاء قالوا إن النصر المزعوم هو نصر على الخدج والجرحى، من قبل الاحتلال الذي لم يتمكن من أسر مقاتل واحد حتى من القسام وفصائل المقاومة التي فتكت بجنوده وآلياته.

وتؤكد التقارير الأممية أن نحو 10 آلاف فلسطيني من مرضى وطواقم ونازحين، عالقون داخل المستشفى وقد يكون العدد أكبر من ذلك وفق مسؤولين.

لقطات تفطر القلوب

وأظهر مقطع مصور عشرات الأطفال الخدج في ظروف صعبة داخل المستشفى في مشاهد تفطر القلوب من مجمع الشفاء الطبي.

وأكدت وزارة صحة غزة وفاة 6 أطفال من الأطفال الخدج، بعد قصف إسرائيلي استهدف “مولداً كهربائياً وحيداً” ضمن المستشفى.

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وحذرت وزارة صحة غزة من وجود خطر حقيقي على حياة 39 من الخدج الآخرين الموجودين داخل مستشفى الشفاء دون تلقيهم الرعاية الصحية المتكاملة.

مأساة الأطفال الخدج تتفاقم في مستشفى الشفاء بقطاع #غزة.. وفاة 3 أطفال بعد إخراجهم من الحضانات بسبب انقطاع الكهرباء. #الجزيرة_مباشر | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/iWF1fV5NYo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 14, 2023

وبحسب ما نقلته الجزيرة مباشر مؤخراً توفي 3 أطفال بعد إخراجهم من الحضانات، بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء داخل قطاع غزة.

مأساة الأطفال الخدج تتفاقم في مستشفى الشفاء بقطاع #غزة.. وفاة 3 أطفال بعد إخراجهم من الحضانات بسبب انقطاع الكهرباء. #الجزيرة_مباشر | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/iWF1fV5NYo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 14, 2023

وتشتد الحاجة إلى الوقود ضمن مستشفيات غزة كافة في الشمال والجنوب، بعد ندرته بفعل الحصار الإسرائيلي الذي تزامن مع القصف وارتكاب المجازر الوحشية.

أوضاع الأطفال الخدّج في مستشفى الشفاء تتفاقم بسبب حصار الاحتلال وقصفه..

هذا الفيديو يظهر حال من بقي على قيد الحياة من الأطفال الخدّج في مستشفى الشفاء بقطاع غزة بعد انقطاع الكهرباء والوقود والأكسجين. pic.twitter.com/EgW3gYUZpn — AJ+ عربي (@ajplusarabi) November 14, 2023

ووفق وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش فإن “مستشفيات محافظة غزة شملاً باتت خارج الخدمة مع انقطاع الكهرباء بسبب النقص في الوقود، حيث تكرر الآليات الإسرائيلية جرائمها بحق الجرحى والخدج داخل القطاع المحاصر.”.