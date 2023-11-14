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    الهدهد

    لم تتمكن من أسر مقاوم واحد.. إسرائيل تواصل انتصاراتها على الجرحى والخدج بمستشفيات غزة

    حتى الأطفال الخدج حديثي الولادة لم يسلمو من جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وسط تحذيرات من وفاة العشرات منهم جراء الأوضاع الصعبة داخل القطاع المحاصر
    محمد أمين ميرةبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    الخدج في مستشفى الشفاء
    أوضاع الخدج في مستشفى الشفاء في ظل انقطاع الكهرباء

    وطن – اضطرت الطواقم الطبية في مستشفى الشفاء داخل قطاع غزة لإخراج الأطفال من الحضانات ووضعهم في أسرة مشتركة، ضمن غرف مشتركة تفتقر للوسائل الطبية اللازمة للحفاظ على حياتهم.

    وعمد الممرضون في مستشفى الشفاء إلى لف الأطفال الخدج ببطانيات ألمنيوم ووضعهم بجوار الماء الساخن، في محاولة وصفت باليائسة لإنقاذ حياتهم بعد نفاذ الوقود وخروج أقسام المستشفى عن الخدمة.

    هذه المشاهد القاسية تكشف حقيقة الانتصارات المزعومة للاحتلال الإسرائيلي، بحسب وصف نشطاء قالوا إن النصر المزعوم هو نصر على الخدج والجرحى، من قبل الاحتلال الذي لم يتمكن من أسر مقاتل واحد حتى من القسام وفصائل المقاومة التي فتكت بجنوده وآلياته.

    وتؤكد التقارير الأممية أن نحو 10 آلاف فلسطيني من مرضى وطواقم ونازحين، عالقون داخل المستشفى وقد يكون العدد أكبر من ذلك وفق مسؤولين.

    لقطات تفطر القلوب

    وأظهر مقطع مصور عشرات الأطفال الخدج في ظروف صعبة داخل المستشفى في مشاهد تفطر القلوب من مجمع الشفاء الطبي.

    وأكدت وزارة صحة غزة وفاة 6 أطفال من الأطفال الخدج، بعد قصف إسرائيلي استهدف “مولداً كهربائياً وحيداً” ضمن المستشفى.

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    وحذرت وزارة صحة غزة من وجود خطر حقيقي على حياة 39 من الخدج الآخرين الموجودين داخل مستشفى الشفاء دون تلقيهم الرعاية الصحية المتكاملة.

    وبحسب ما نقلته الجزيرة مباشر مؤخراً توفي 3 أطفال بعد إخراجهم من الحضانات، بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء داخل قطاع غزة.

    وتشتد الحاجة إلى الوقود ضمن مستشفيات غزة كافة في الشمال والجنوب، بعد ندرته بفعل الحصار الإسرائيلي الذي تزامن مع القصف وارتكاب المجازر الوحشية.

    ووفق وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش فإن “مستشفيات محافظة غزة شملاً باتت خارج الخدمة مع انقطاع الكهرباء بسبب النقص في الوقود، حيث تكرر الآليات الإسرائيلية جرائمها بحق الجرحى والخدج داخل القطاع المحاصر.”.

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