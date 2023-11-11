أطفال في العناية المركزة بلا رعاية ولا أطباء.. كارثة خلفها الاحتلال في مستشفى النصر (شاهد)

وطن- روى الممرض الفلسطيني العامل لدى منظمة أطباء بلا حدود فادي أبو ريالة، شهادة مروعة عن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى النصر للأطفال، أحد المستشفيات التي طالها مجازر الاحتلال.

وقال في مقطع فيديو، إن المستشفى تعرض لقصف وحشي من قِبل جيش الاحتلال، مضيفا: “تركنا الأطفال في العناية المركزة على الأسرّة وعجزنا عن اصطحاب أي مريض”.

تغطية صحفية: ممرض يروي شـــهادة عن جريمة الاحتلال في مستشفى النصر للأطفال. pic.twitter.com/wWpNR29fDt — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 12, 2023

وأضاف فادي أبو ريالة أنّ هناك مصابين داخل المستشفى كانوا على قيد الحياة لكن تعذر نقلهم، وذلك على وقع حصار الدبابات الإسرائيلية للمستشفى.

وأشار أفادي بو ريالة إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي داخل المستشفى لم يتوقف، لكنّهم تمكنوا من النجاة بأعجوبة وصولا إلى شارع صلاح الدين.

ولفت إلى أن جثامين الشهداء ملقاة على الأرض أمام مستشفى النصر، وكذا الحال في مستشفى الرنتيسي ومستشفى العيون.

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ووجه فادي أبو ريالة رسالة للزعماء العرب الذي يكتفون بمشاهدة “الفيلم” الجاري في غزة، قائلا: “إلى ماذا تتطلعون وأنتم جالسون على كراسيكم.. تحركوا.. غزة بحاجة إلى إغاثة وبحاجة للصليب الأحمر”.

وطالب بكل من يحمل قدرا من الإنسانية أن يتحرك لإغاثة غزة.

حصار مستشفى النصر

وتحاصر قوات الاحتلال عبر دباباتها وآلياتها مع قصف جوي ومدفعي مكثف، مستشفى النصر غربي قطاع غزة الذي يؤوي أعدادا كبيرة من النازحين، أغلبهم نساء وأطفال، بجانب المرضى والجرحى.

وتوقف مستشفى النصر عن العمل وخرج من الخدمة، وذلك بعدما قصفت المستشفى الواقع غرب مدينة غزة، وسط تحذيرات من كارثة.

20 مستشفى خارج الخدمة في غزة

وفيما تستمر الحرب على غزة، لليوم الـ37، بات 20 من إجمالي 36 مستشفى في القطاع خارج الخدمة، حسبما أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة (أوتشا).

وفيما ركز القصف الإسرائيلي على المستشفيات، فقد طالبت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأمم المتحدة بتفعيل القرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المؤسسات الطبية ومقدمي الخدمات الصحية والأطر القانونية لحماية المدنيين.

قصف كل مستشفيات غزة

وكانت منظّمة أطبّاء بلا حدود، قد أكّدت تعرض مستشفيات غزة لقصف متواصل من قِبل جيش الاحتلال، وتحديدا مستشفى الشفاء الذي أصيب مرّات عدّة، بما يشمل قسم الحضانة.

وبعد تعرّض القطاع لقصف متواصل وخضوعه لحصار كامل، أصبح الوضع الإنساني فيه كارثيا فيما نزح 1.6 مليون من سكّانه البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، وفق الأمم المتحدة.