داعية سعودي شهير يشيطن حماس ويبرر مجازر الاحتلال في غزة (شاهد)

وطن- انتشر مقطع فيديو للداعية السعودي سعيد بن هليل العمر، وهو يتحدث بلسان متصهين، حيث عمد إلى شيطنة حركة المقاومة الإسلامية حماس، وبرر للاحتلال الإسرائيلي مجازره في قطاع غزة.

ظهر الداعية السعودي، في مقطع فيديو، يقول فيه: “حماس شر.. هي الشر بعينه، وهي التي جلبت السفك والهدم على رؤوس إخواننا”، وذلك في تبرير للجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وأضاف مخاطبا حماس ومن معها من فصائل المقاومة: “هيّجتم اليهود، هيّجتم أعداء الله، وأنت استعديتم اليهود علينا.. هذا طيش”.

الداعية السعودي يبرر مجازر الاحتلال

وتمادى سعيد بن هليل العمر في تصهينه بالدفاع عن جيش الاحتلال قائلا: “(حماس) تقول إن (الإسرائيليين) دنّسوا المسجد الأقصى.. هل توجد في المسجد أصنام؟، ما سمعنا عن وجود ذلك”.

وادعى أن حماس لا تمتلك القدرة على الجهاد، وسخر من ضرباتها للاحتلال قائلا: “أنتم تسمونها رشقات (صاروخية)”.

الداعية السعودية يكرر مجازر الإسرائيليين والمتصهينين

وكرّر سعيد بن هليل العمر إدعاءات أن حماس ذبحت اليهود، وقال: “ذبحتم وقتلتم 100 يهودي.. ما النتيجة؟.. هذه الأفعال شنيعة وخاطئة ومخالفة لمقتضيات الشريعة ولأصول الشريعة ولقواعد الحرب وأصولها”.

وتابع مخاطبا حماس: “عدوكم له ردء ومناصر وقوة ودول عظمى وأنتم معكم دول ضعيفة.. كيف تجرون الويل على أنفسكم وعلى أطفالكم وعلى نسائكم”.

صنفان من العرب.. أحدهما متضامن والآخر متصهين

يُشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خلفت صنفين من ردود الأفعال، أحدهما وهو الأكبر من أبدى تعاطفا وتضامنا مع الفلسطينيين وأيّد جهود المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.

أما الصنف الآخر، يتمثل في صهاينة العرب الذين يظهرون على منصات التواصل الاجتماعي أو حتى في مقابلة تلفزيونية، ويعمدون لشيطنة المقاومة.

الأكثر من ذلك أن هذه الأصوات المتصهينة التي تظهر تحديدا في الإمارات والسعودية ومصر، تبرر الجرائم التي يرتبكها جيش الاحتلال وتبرز الإدعاءات والمزاعم التي يوجهها الاحتلال والغرب عن المقاومة.