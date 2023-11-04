حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بصواريخ بركان المدمرة (شاهد)

وطن- بعد ساعات من خطاب حسن نصر الله المخيب للآمال، أعلن حزب الله اللبناني السبت، استهدافه خمسة مواقع إسرائيلية شمال فلسطين المحتلة، محققا إصابات فيها.

وقال الحزب في بيان، إن عناصره هاجموا عددًا من مواقع جيش الاحتلال وهي: جل العلام، و‏الجرداح، وحدب البستان، والمالكية، والمطلة.

وأضاف: “مجاهدونا حقّقوا فيها إصابات مباشرة إضافة إلى تدمير ‏التجهيزات الفنية والتقنية”. ‏

وأظهر مقطع فيديو لحظة سقوط صارورخين ثقيلين من طراز “بركان” على موقع “جل العلام” في القطاع الغربي.

إسرائيل ترد على قصف حزب الله

كما أظهرت لقطات الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع حزب الله في جنوب لبنان، ردا على إطلاق الصواريخ والقذائف المتكررة على شمال إسرائيل.

وأظهرت المقاطع التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي أعمدة ضخمة من الدخان بالقرب من قرية رميش اللبنانية.

🚨 الغارة الإسرائيلية بين عيتا ورميش pic.twitter.com/9j70cel77G — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) November 4, 2023

ميقاتي يدعو لوقف الحرب

في سياق متصل، دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي السبت، إلى ضرورة العمل على “وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وسياسة الأرض المحروقة التي يتبعها”.

جاء ذلك بحسب بيان لمكتب ميقاتي عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في العاصمة الأردنية عمّان.

وأكد ميقاتي، خلال الاجتماع “أولوية العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر هناك”.

وشدد على “ضرورة العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وسياسة الأرض المحروقة التي تتبعها إسرائيل باستخدام الأسلحة المحرّمة دوليا للإمعان في إحداث المزيد من الخسائر البشرية وتدمير المناطق والبلدات الجنوبية”.

وأكد نجيب ميقاتي أن “لبنان الملتزم بالشرعية الدولية وبتطبيق القرار الدولي رقم 1701، وبالتنسيق مع اليونيفيل، يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف التعديات والانتهاكات اللإسرائيلية اليومية على أرضه وسيادته برا وبحرا وجوا”.