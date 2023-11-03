كتائب القسام تكشف مواصفات “عبوة العمل الفدائي” المدمرة للدبابات الإسرائيلية (شاهد)

وطن – نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب “عز الدين القسام” شريط فيديو جديد لعبواتها الناسفة التي دمرت فيها العديد من الآليات الداخلة إلى مناطق متفرقة من قطاع غزة وأحدثت صدمة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهر مقطع الفيديو دبابة “ميركافا” الإسرائيلية الأغلى والأقوى في العالم وهي تقف داخل أحراش ويقترب أحد مقاتلي كتائي القسام منها بجرأة وثبات، حاملاً بيديه الناسفة ثم يقوم بوضعها جانب مخزن الذخيرة في الدبابة وينسحب من المكان.

ويظهر مشهد تال من الفيديو الدبابة وقد تحولت إلى كتلة من النيران والدخان الأسود.

ووفق الإعلام العسكري لكتائب القسام تم تدمير عدة آليات إسرائيلية بعبوة العمل الفدائي خلال عملية “طوفان الأقصى”

نقطة الصفر

وصممت عبوة “العمل الفدائي” وصنعت بأيدي كتائب القسام ، وتتميز العبوة بقدرة تدميرية عالية، وتعطي مقاتلي المشاة قدرة كبيرة على الحركة والمناورة.

اقرأ أيضا:

ويتم إلصاقها على الآليات وتدميرها من نقطة الصفر وتتميز العبوة بعدد من المواصفات حيث يبلغ قطرها 105 ملم وطولها 57،3 سم ووزنها 3،2 كجم مما يتيح للمقاتل أن يحملها ويتحرك بها بكل سهولة.

أسلحة حماس النوعية

وكانت حماس كشفت خلال عملية “طوفان الأقصى” عن أسلحة نوعية جديدة فاجأت الجميع – حتى الإسرائيليين أنفسهم، ومنها الطائرات المسيرة محلية الصنع، والطائرات الشراعية التي حملت مقاتلي حماس إلى مسافة 25 كيلومترا داخل البلدات الإسرائيلية، وقنابل حارقة دمرت آليات ودبابات إسرائيلية، بالإضافة إلى صواريخ جديدة بعيدة المدى وصلت تل أبيب، ومنظومة دفاع جوي محلية الصنع أطلقت عليها اسم “متبر 1“.