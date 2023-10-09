“متبر1”.. كتائب القسام تكشف عن منظومة دفاع جوي ذاتية الصنع (شاهد)

وطن- نشر الإعلام العسكري لتبع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، مقطع فيديو يوثق استهداف مقاتليها للطائرات الإسرئيلية بصواريخ أرض-جو.

وأظهر مقطع الفيديو الذي كشفت عنه كتائب القسام صباح اليوم، الاثنين، مقاتليها خلال تصديهم لطائرات الاحتلال التي كانت تحوم في أجواء القطاع ودحرها.

ونوهت الكتائب بأن عملية التصدي هذه تمت يومي السبت والأحد الفائتين.

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منظومة دفاع جوي متبر 1

كما كشفت كتائب القسام ولأول مرة عن استخدامها منظومة مضادات دفاع جوي ذاتية الصنع من طراز “متبر1”.

ووثق مقطع مصور لحظة قيام جنود القسام وهم يجهزون المنظومة الصاروخية الت يتم التحكم بها من غرفة العمليات المركزية استعدادا لإطلاقه نحو الهدف.

وأظهر المقطع لحظة انطلاق الصواريخ من المنظومة بكل دقة واقتدار.

سرب “صقر”

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، السبت عن وحدة الطائرات الشراعية التابعة لها، والتي أطلقت عليها اسم “وحدة الصقور الجوية”.

وفي فيديو نشرته الكتائب، قدّمت مشاهد توثق عمليات إقلاع الطائرات في طريقها لتنفيذ عمليات الإنزال خلال العملية.

ولا تزال كتائب القسام تفاجئ الجميع بكشفها يوما بعد آخر منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى بسلاح نوعي جديد يكشف عن حجم الجهد المبذول منها لتطوير قدرتها ويعزز ثقة الفلسطينيين بها أكثر وأكثر باعتبارها خط الدفاع الاول عن الشعب الفلسطيني ومقدساته.