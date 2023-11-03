أكفان وبسكويت أوشكت صلاحيته على الانتهاء.. فضيحة جديدة للمساعدات المصرية لغزة (شاهد)

وطن – في فضيحة جديدة تضاف لفضائح النظام المصري الذي يتخاذل عن نجدة اهل غزة ويرفض فتح معبر رفح بشكل دائم لدخول المساعدات الدولية والعربية، كشف مقطع فيديو تم تداوله عن حقيقة المساعدات التي قام الهلال الأحمر المصري بإدخالها للقطاع.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بأن المساعدات التي قدمها الهلال الاحمر المصري هي عبارة عن أكفان وبسكويت أوشكت صلاحيته على الانتهاء.

ووفقا للفيديو، فقد أوضح أحد الشبان كيف تمكنوا من اكتشاف المساعدت، موضحا ان الشاحنة لتي كانت تحمل المساعدات كانت مسرعة ما تسبب بسقوط المساعدات من على متنها، ليجتمع المارة الذين يعانون الجوع والعطش منذ نحو الشهر حولها وأخذ ما يحتاجونه.

وكشف الشاب أنه بعد سقوط المساعدات وتفحصها، اتضح بأنها عبارة عن أكفان وبسكويت قاربت صلاحيته على الانتهاء.

ووفقا للشاب فإن لله أراد فضحهم، قائلا: “حسبي الله ونعم الوكيل على العرب ومساعداتهم”.

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291 شاحنة دخلت غزة منذ بدء العدوان

يشار إلى أنه بموجب الاتفاق ثلاثي مصري أمريكي إسرائيلي، دخلت القطاع -عبر معبر رفح- 291 شاحنة مساعدات منذ بدء العدوان، من بينها 10 شاحنات فقط لوزارة الصحة، اشتملت على “أكفان للرجال والنساء والأطفال”، إضافة إلى ضمادات من الشاش الطبي والقطن، وفقا لتصريحات المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش.

مساعدات غير مهمة

وتساءل “البرش” باستغراب في تصريحات صحفية:”هل هذه أولوياتنا واحتياجاتنا الأساسية في ظل الظروف الطارئة؟”، ويجيب البرش على نفسه، بالقول “نحن بحاجة ماسة لمواد التخدير، وأجهزة تنفس صناعي، وغرف عمليات، وأدوات لجراحة العظام والأعصاب، وغيرها الكثير من الأجهزة والأدوية للتعامل مع ضحايا الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة”.