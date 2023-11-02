البحرين.. طرد السفير الإسرائيلي وتعليق العلاقات الاقتصادية ردًا على الحرب في غزة

وطن – أعلنت مملكة البحرين مغادرة السفير الإسرائيلي لأراضيها واستدعاء سفيرها من تل أبيب وقطع العلاقات الاقتصادية مع دولة الاحتلال، وذلك احتجاجا على الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة.

ونقلت صحيفة “الوطن” البحرينية عن مجلس النواب قوله أن هذا الإجراء جاء “تأكيداً للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه جلالة الملك المعظم في جميع المؤتمرات والمناسبات.”

ووفقا لما أوردته الصحيفة، فقد أكد المجلس على “أن استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية”.

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الأردن تستدعي سفيرها من تل أبيب

وجاء الموقف البحريني بعد نحو 24 ساعة من إعلان وزارة الخارجية الأردنية أنها طلبت من سفيرها العودة من إسرائيل بسبب الحرب الدائرة في غزة.

وأكدت الوزارة أن السفير لن يعود إلى تل أبيب ما لم توقف إسرائيل حربها على القطاع وتنهي الأزمة الإنسانية التي تسببت فيها.

كما أعلنت أن عودة السفير الإسرائيلي -الذي غادر الأردن قبل أسبوعين في غمرة الاحتجاجات على الحرب- تتوقف على الشروط نفسها.