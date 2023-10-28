إعلامي فلسطيني: حرب الغرب على فلسطين دينية وخيرة الشباب المسلم في معتقلات حكام العرب

وطن – استنكر الإعلامي والكاتب الفلسطيني نظام المهداوي، رئيس تحرير صحيفة (وطن)، ازدواجية الغرب بشأن التسييس الديني للحروب في المنطقة، فبينما ترفض أمريكا والغرب “الإسلام السياسي” وتجرمه وتحارب أي فصيل إسلامي يصعد للسلطة بالدول العربية، ها هي تدعم إسرائيل في الحرب الحالية التي أعلنتها رفقة الغرب حربا دينية بحتة.

ويشار إلى أنه قبل أسبوعين أثار السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام ضجة عقب تصريحات تطرق فيها للحرب بين حماس وإسرائيل في غزة، قائلا “نحن في حرب دينية”، وداعيا إسرائيل إلى “تسوية الأرض” للدفاع عن نفسها.

“الدين لم يغب عن الغرب بكل حروبه”

وتزامن ذلك أيضا مع انتشار فيديو متداول يظهر حقيقة العقيدة القتالية لليهود من التوراة، والتي تأمر بقتل الأطفال والنساء والرجال وحتى الحيوانات، ما دفع البعض للتأكيد على أن الاحتلال أعلنها “حرباً دينية يباركها الغرب ويؤيدها.”

هم يستخدمون الدين ويعتبرونها حرباً دينية.

الدين لم يغب عنهم بكل حروبهم. جورج بوش قال ان الرب كلمه لغزو #العراق. واطلق عليها مرة أنها حرب صليبية.

السيناتور الأمريكي ليندسي #جراهام قال بعد هجمات المقاومة حرفياً: "نحن في حرب دينية"#اليهود في أمريكا استطاعوا السيطرة على فئة… pic.twitter.com/i0upS0Z8ps — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) October 28, 2023

وتعقيبا على ذلك قال نظام المهداوي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”إكس“ـ إن دول الغرب تستخدم الدين وتعتبرها حرباً دينية.

مشددا على أن “الدين لم يغب عنهم بكل حروبهم”، واستشهد بمقولة جورج بوش الشهيرة أيام غزو العراق حيث زعم أن “الرب كلمه لغزو العراق” وأطلق عليها مرة أنها حرب صليبية.

كما لفت “المهداوي” في تغريدته إلى أن اليهود في أمريكا استطاعوا السيطرة على فئة الإنجيليين المسيحيين، بمزاعم عودة المسيح بعد أن تصبح أرض فلسطين أرضا لا يسكنها إلا اليهود.

وتابع: “وبغض النظر عن تجارب الإخوان في الحكم فان للشعوب حقها في الانضواء في أحزاب إسلامية. كانت مستشارة ألمانيا ميركل رئيسة الحزب الديمقراطي المسيحي.”

واستطرد فاضحا الازدواجية والتناقض الغربي: “لكن في عالمنا العربي إذا اقترن اسم إسلامي في أي منحى سياسي يخرج الغرب وصهاينة العرب لتجريم أي إسلام سياسي.”

وتساءل الإعلامي الفلسطيني: “هل لهم الحق أن يشنوا حربهم باسم الدين وخيرة الشباب المسلم المتدين في العواصم العربية في المعتقلات؟”

وقامت إسرائيل في الأساس “على فكرة دينية حيث جمعوا اليهود من كل بقعة في العالم ومن يحكمها اليوم هم عتاة المتطرفين والإرهابيين” يوضح “المهداوي”.

واختتم منتقدا بعض الأنظمة العربية التي تدور في فلك الغرب وباتت تشيطن الإسلام وتحاربه وتشوه صورته إرضاء له: “أغلقوا مساراتنا وحياتنا وتطلعاتنا وحكوماتنا تجرم الدين وبعضهم مثل الإمارات يذهب إلى أوروبا ليحذرها من الإسلاميين.”

جدير بالذكر أنه من النصوص التي يعتمد عليها الإسرائيليون في إجرامهم كما أظهرته الحرب على غزة في سفر التقنية الإصحاح 25: 19 ” تمحو ذكر عماليق تماماً من الوجود وهذا يشمل الرجال والنساء والأطفال وتقول التوراة أنه ليس لهم الحق في الوجود”.

الوجه القبيح للغرب

ويشار إلى أنه تعالت فى الأيام القليلة الماضية منذ عملية طوفان الأقصى، أصوات الدول الغربية الكبرى التى تنصب نفسها راعية وحامية للإنسانية، بنبرة قاسية وحشية تنحاز للعنف والتدمير، بغض النظر عن قتل الأبرياء وترويع الآمنين، وأعلنتها حرب دينية بحتة، كما تجلى في تصريحات المسؤولين الغربيين.

ليتجلى وجه الاستعمار الغاشم الذى كرست له هذه الدول منذ فجر التاريخ، والتى تنحاز لإسرائيل قلباً وقالباً، متغاضية عن جميع المذابح والانتهاكات التى قامت بها تجاه الفلسطينيين الذين يدافعون عن أرضهم المستباحة.

بينما تغض هذه الدول التي تزعم الإنسانية والتحضر، البصر عما يفعله الاحتلال الغاشم بفلسطين وأهلها من جرائم إنسانية مروعة وأسلحة محرمة دولياً تستخدمها لإبادة الفلسطينيين.