التويجري: الاحتلال الصهيوني أعلنها حرباً دينية يباركها الغرب ويؤيدها

وطن – استشهد الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، بمقطع فيديو متداول يظهر حقيقة العقيدة القتالية لليهود من التوراة، والتي تسهل على الجميع فهم ما يحدث من محاولات لإبادة الفلسطينيين في غزة.

وأكد عبد العزيز التويجري، من خلال هذا المقطع الذي شاركه على حسابه بموقع “إكس“، أن الاحتلال الإسرائيلي الغاشم أعلنها “حرباً دينية يباركها الغرب ويؤيدها.”

Zionist occupation soldiers read the combat texts from the Torah, which command the killing of children, women, men, and even animals.

They declared it a religious war that the West blesses and supports.

