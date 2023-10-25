أمريكا ترد على تهديد “ألوية الوعد الحق” بضرب قواعدها في الكويت والإمارات

وطن – أصدرت ميليشيا عراقية مسلحة غير معروفة تطلق على نفسها “ألوية الوعد الحق” ـ يعتقد أنها مدعومة من إيران ـ بيانا هددت فيه، باستهداف القواعد الأمريكية في الكويت والإمارات، ردا على عدوان إسرائيل على غزة.

وبحسب صحيفة “Jerusalem Post” العبرية، فإن الجماعة العراقية، ذكرت في بيان لها، الثلاثاء، أن القواعد الأمريكية في الكويت والإمارات ستكون أهدافاً مشروعة، وذلك بعد سلسلة هجمات تعرضت لها قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا، على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة.

السفارة الأمريكية بالكويت ترد على تهديد الجماعة العراقية

وجاء في نص بيان “ألوية الوعد الحق” أنه “بعد تمادي الاحتلال الإسرائيلي وداعميه في إبادة الشعب الفلسطيني، وما يحدث من قتل وتشريد”، فإن “القواعد الأمريكية في الكويت والإمارات أهداف مشروعة، رداً على جرائم الكيان الصهيوني وأمريكا وثأراً لشهداء فلسطين”.

وجاء إعلان الميليشيا العراقية غير المعروفة عقب مباحثات أمريكية عراقية حول الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها القواعد العسكرية في العراق وسوريا ومن ضمنها “قاعدة عين الأسد” بالعراق، ومطالبات واشنطن لحكومة بغداد بمحاكمة المسؤولين عن الهجمات والوفاء بالتزامات ضمان أمن تلك القواعد.

وفي أول أمريكي على هذه التهديدات وعبر بيان للسفارة الأمريكية في الكويت، قالت واشنطن: “نحن على علم بتهديدات ميليشيا “ألوية الوعد الحق” العراقية على مواقع التواصل الاجتماعي-لاستهداف قواعد عسكرية أميركية في الكويت-”

وتابع البيان أنه نتيجة لذلك “تم تقليص الأنشطة في القواعد العسكرية للأنشطة الضرورية والرسمية فقط. ونطالب المواطنين الأميركيين بأخذ الحيطة والحذر.”

وبحسب “جيروزاليم بوست”، سبق أن أعلنت الميليشيا العراقية المذكورة مسؤوليتها عن هجمات ضد دول الخليج في الماضي، بما في ذلك هجوم بالطائرات المسيرة على الإمارات، التي أعلنت في فبراير 2022 اعتراضها لـ 3 طائرات بدون طيار.

إصابة جنود أمريكيين بهجمات على قواعد أمريكية في العراق وسوريا

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) لشبكة NBC News، الثلاثاء، إن عشرين عسكريًا أمريكيًا أصيبوا الأسبوع الماضي، في سلسلة من هجمات الطائرات بدون طيار على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا.

وكانت الفصائل المسلحة في العراق أعلنت، الاثنين، “استهداف قاعدتي حقل العمر والشدادي الأمريكيتين بسوريا، في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تصديها لطائرتين مسيَّرتين.

ماذا نعرف عن “ألوية الوعد الحق”؟

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر، الثلاثاء، إن القوات الأمريكية وقوات التحالف تعرضت لهجماتٍ 10 مرات منفصلة في العراق و3 مرات في سوريا، عبر خليط من المسيّرات والصواريخ.

وكانت “ألوية الوعد الحق” العراقية تبنت، مطلع فبراير 2022، عمليات قصف للمنشآت الحيوية في أبوظبي بعدد من الطائرات المسيرة، إلا أنه لم يتم حينها تأكيد دقة هذه المعلومات.

وظهر مسمى “ألوية الوعد الحق”، لأول مرة عقب تعرض أهداف في دبي والرياض لهجمات بطائرات مسيرة في يناير 2021.

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وهي فصيل مسلح قريب من “عصائب أهل الحق”، و”كتائب حزب الله العراق”، وتنضوي تحت مظلة “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، وفق تقرير نشرته “بي بي سي” في فبراير 2022.

ووفقاً للبيانات والصور التي تنشرها، تركّز “ألوية الوعد الحق” جهودها على الحملة الدعائية والهجمات التي تستهدف السعودية والإمارات. ولم تتبنَ إلى الآن أي هجمات داخل الأراضي العراقية.

وسبق أن وصف الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر هذه الجماعة بالإرهابيين الخارجين عن القانون ورفض “زج العراق في حرب إقليمية من خلال استهداف دول خليجية بحجة التطبيع أو الحرب على اليمن وإلى ما هنالك”.