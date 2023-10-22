إعلامي موالٍ لإيران: السعودية ستُستهدف من اليمن ضمن الرد الإيراني على إسرائيل (فيديو)

وطن – خرج الصحفي العراقي المقيم في العاصمة البريطانية لندن نجاح محمد علي، بتصريحات متلفزة مثيرة للضجة حول المخططات الإيرانية للرد على ما يحصل في غزة، زاعما أن السعودية ستكون الهدف الرئيسي لما وصفه بمحور المقاومة وأن جبهة اليمن أهم من التدخل مباشرة في غزة.

وقال “علي” الخبير في الشؤون الإيرانية والدولية في مداخلة متلفزة على قناة “روسيا اليوم”، إن محور المقاومة والجمهورية الإسلامية ـ يقصد إيران والحركات المسلحة التي تدعمها بالمنطقة ـ عندما يريدون أن يتدخلوا سيتدخلوا في الموعد المحدد وفي الوقت الذي يرونه مناسباً.

وأضاف عن “إيران ومن تدعمهم حزب الله والحوثي والفصائل العراقية” الذين يسمون بمحور المقاومة: “هم الذين يحددون موعد الرد وهذه معركة وهذه حرب وجود”.

وتابع الإعلامي العراقي باللهجة العراقية: “ليس الإعلام ولا الضغوط النفسية يمكن أن تؤثر على الإيرانيين ومحور المقاومة للتدخل، رغم أنهم متدخلون، فإيران منخرطة وحزب الله منخرط”.

وأكمل: “الشغلة الأساسية التي تحاول إيران أن توقفها حالياً هو ألا تفتح كل الجبهات مرة واحدة وخصوصاً جبهة اليمن.. وحط تحتها خط”.

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جبهة اليمن نصرة لغزة!

وعن جبهة اليمن ذكر نجاح محمد علي: “قادة الحرس الثوري وقائد فيلق القدس كل ينسق من موقعه مع جبهة من الجبهات وتحديداً حزب الله لبنان من جهة وجبهة اليمن من جهة وطبعا الفصائل في العراق”.

وتحدث الصحفي الخبير بالشؤون الإيرانية عن “فصائل جديدة غير هذه الفصائل الموجودة العراقية المعروفة والمنخرطة في حكومة تتعايش معها الولايات المتحدة الأمريكية” دون ذكر اسمها صراحة.

وأردف عن محور المقاومة الذي تقوده إيران: “هم لا يريدون الآن توسعة نطاق الحرب بالشكل الذي يريده نتنياهو، الذي يعرف جيداً أنه إذا لم يخرج من معركة غزة كما يتصور منتصراً فأمامه حساب وعقاب”.

المذيع : متى تنفذون وعودكم ونرى ايران ومحور المماتعه يردون على اسرائيل؟

الذيل : فقط انتظروا جبهة اليمن!

المذيع : اليمن ليست لها حدود مع غزة!

الذيل : لا سنقصف السعودية.

المذيع : وماعلاقة السعودية في موضوع غزة!

الذيل: لأن السعودية ومصر هم السبب وستكون السعودية هدف مباشر. محد انتقد… pic.twitter.com/9dIGA1Vbk2 — ox+996 (@00xkx) October 22, 2023

مخططات لاستهداف السعودية

وحين سأل المذيع الصحفي عن سبب انتظار محور المقاومة إبادة المدنيين بالآلاف في غزة حتى يتدخل إلى ما بعد اجتياح القطاع؟ أجابه علي: “لا مؤكد التدخل المباشر يعني حرب مباشرة فالإيرانيين الآن لا يمتلكون حدوداً مباشرة مع الكيان الصهيوني التدخل قلت لك انتظر جبهة اليمن لأن السعودية تخشى كثيراً من جبهة اليمن”.

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وكرر الإعلامي نجاح حديثه قائلاً: “جبهة اليمن أخطر هي الي رح تقعدهم ع الرنكات تذكر آرامكو وتذكر حقول النفط”.

متابعاً: “أتحدث عن حلفاء للإسرائيليين وإن زعموا أنهم انسحبوا من التطبيع سأقول لك بكل صراحة ستكون السعودية ومرافق السعودية هدفاً لمحور المقاومة”.

وكان مصدران مطلعان على تفكير السعودية، قالا لـ”رويترز” إن الرياض سترجئ الخطط المدعومة من أمريكا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما يشير إلى مسارعتها لإعادة التفكير في أولويات سياستها الخارجية في ظل تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس.

ودفع الصراع المملكة أيضا إلى التواصل مع إيران، فتلقى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، قبل أيام أول اتصال هاتفي من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في ظل محاولة الرياض درء تزايد العنف واتساع نطاقه في أنحاء المنطقة.