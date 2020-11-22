الإستهداف أحدث انفجاراً هائلاً .. “شاهد” الحوثيون يقصفون منشأة لعملاق النفط أرامكو وسط جدة

أعلن الحوثيون استهداف محطة توزيع لعملاق النفط السعودي أرامكو قرب مدينة جدة بقصف صاروخي، وذلك وفق ما أوردت قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

تلفزيون المسيرة يقول إن الحوثيين استهدفوا محطة توزيع لارامكو قرب #جدة بصاروخ pic.twitter.com/1jnrtwYS2Y — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) November 23, 2020

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” آثار الانفجار القوي الذي خلفه استهداف الحوثيين لمحطة أرامكو في جدة، في الوقت الذي لم يصدر عن السلطات الرسمية أي تعليق على الحادثة.

وفي السياق، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إنه تم استهداف محطة توزيع شركة أرامكو في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر.

وأضاف سريع أن الهجوم تم بصاروخ مجنح من نوع “قدس 2” وأن الإصابة كانت دقيقة جدا، وأن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى المكان المستهدف.

بعون الله وتأييده تمكنت القوة الصاروخية من استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح نوع قدس 2 والذي دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملانية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد،

وبفضل الله كانت الإصابة دقيقة جدا وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان المستهدف. pic.twitter.com/3xooqUQfLv — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 23, 2020

وأوضح المتحدث العسكري، أن استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة جاء ردا على ما سماه استمرار الحصار والعدوان، داعيا الشركات الأجنبية والعاملين فيها إلى الابتعاد عن الأماكن الحيوية، محذراً من تواصل العمليات في العمق السعودي.

هذه العمليةالنوعية تأتي رداعلى استمرار الحصاروالعدوان وفي سياق ماوعدت به القوات المسلحة قبل أيام من تنفيذ عمليات واسعة في العمق السعودي.

ونجددنصحنا للمواطنين والشركات الأجنبية العاملةفي السعوديةأن عملياتنا مستمرة وأن عليها الابتعاد عن المنشآت الحيوية الهامة كونها ضمن بنك الأهداف. — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 23, 2020

الجدير ذكره، أن الحوثيين هددوا في وقت سابق من الشهر الجاري باتخاذ خطوات عسكرية تصعيدية ضد السعودية خلال الأيام المقبلة، رداً على استمرار ما وصفته بالعدوان الظالم والتصعيد العسكري المستمر من التحالف السعودي الإماراتي الذي تقوده الرياض.