الحوثيون يقصفون أرامكو
الحوثيون يقصفون أرامكو
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الإستهداف أحدث انفجاراً هائلاً .. “شاهد” الحوثيون يقصفون منشأة لعملاق النفط أرامكو وسط جدة

كتب وطن
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أعلن استهداف محطة توزيع لعملاق النفط السعودي قرب مدينة بقصف صاروخي، وذلك وفق ما أوردت قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” آثار الانفجار القوي الذي خلفه استهداف الحوثيين لمحطة أرامكو في جدة، في الوقت الذي لم يصدر عن السلطات الرسمية أي تعليق على الحادثة.

وفي السياق، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد ، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إنه تم استهداف محطة توزيع شركة أرامكو في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.

وأضاف سريع أن الهجوم تم بصاروخ مجنح من نوع “قدس 2” وأن الإصابة كانت دقيقة جدا، وأن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى المكان المستهدف.

وأوضح المتحدث العسكري، أن استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة جاء ردا على ما سماه استمرار الحصار والعدوان، داعيا الشركات الأجنبية والعاملين فيها إلى الابتعاد عن الأماكن الحيوية، محذراً من تواصل العمليات في العمق السعودي.

الجدير ذكره، أن الحوثيين هددوا في وقت سابق من الشهر الجاري باتخاذ خطوات عسكرية تصعيدية ضد السعودية خلال الأيام المقبلة، رداً على استمرار ما وصفته بالعدوان الظالم والتصعيد العسكري المستمر من السعودي الإماراتي الذي تقوده .

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