قاض مصري خرج عن سياق الجلسة وفاجأ الجميع بكلمة عن فلسطين ورسالة للسيسي

وطن- في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها أعلن المستشار “أيمن عفيفي سالم” رئيس محكمة شبرا الخيمة، تضامنه مع القضية الفلسطينية، ودعمه للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل صاحب الحق والأرض، في جلسة علنية بالمحكمة هاجم فيها أيضا الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب القاضي المصري من على منصة القضاء بإيقاف الإبادة الجماعية للفلسطينيين ومحـاربة جيش الاحتلال، معلناً استعداد القضاة المصريين لخلع وشاح وأرواب القضاة وارتداء البدلة العسكرية.

كلمة نارية لقاضي مصري دعما لفلسطين

وعبر أيمن عفيفي سالم رئيس محكمة شبرا الخيمة عن استعداده للعودة للجيش المصري ــ خدم فيه سابقا كجندي بسلاح المدفعية قبل 35 عاما ـ والقتال مع الجنود نصرة لفلسطين إذا دخل الجيش المصري حربا وأُجبر عليها.

سابقة قضائية الأولى من نوعها:

من على منصة القضاء ومستشهدا بالآيات القرآنية رئيس محكمة شبرا الخيمة يطالب السيسي والقوات المسلحة بالتضامن مع القضية الفلسطينية بالفعل وليس بالكلام وإيقاف الإبادة الجماعية ومحـاربة جيش الاحتلال ويعلن : مستعدون لخلع وشاح وأرواب القضاة وارتداء البدلة… pic.twitter.com/i9lTY15Ove — د. أحمد عطوان DR. AHMED ATWAN (@ahmedatwan66) October 21, 2023

وأضاف: “نحن جزء من هذا الشعب وينبغي علينا أن ندلي برأينا في هذه الأحداث وأن لا نكون بمنأى عنها”.

واستشهد أيمن عفيفي سالم رئيس محكمة شبرا الخيمة بقوله تعالى: “كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون”.

“خلع الأوسمة والبدل”

وأكد رئيس محكمة شبرا الخيمة، أنه باسمه باسم القضاة المصريين لديه استعداد كامل لخلع الأوسمة والبدل الأنيقة وأن يعود لارتداء البيادة والبدلة العسكرية تحت قيادة أصغر ضابط في الجيش المصري-حسب تعبيره-.

وأردف قائلاً: “نحن معكم مقاتلون حتي ننال النصر أو الشهادة”.

واستدرك: “نحن على استعداد أن نروي بدمائ نا أراضي فلسطين، حياتنا وأموالنا وأولادنا فداء القضية الفلسطينية، القدس ستظل عربية، وإسرائيل ولن تنفعها القوات الغربية وحلفاؤهم، نحن على أتم الاستعداد أن نضحي بدماءنا وأموالنا وأنفسنا فداء فلسطين.”

وتابع القاضي أيمن عفيفي سالم: “نحن نحاول مجاهدون من موقعنا هذا بعيدا عن أي رياء أو أي سلطة، أن نوصل صوتنا ، لمسانده القضية الفلسطينية، وفي جميع الحالات سننتصر إن شاء الله”.

ويشار إلى أنه في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة، يقع النظام المصري في موقف حساس ومعقد، بالنظر إلى ارتباطه بضوابط وحسابات الأمن القومي والعربي. إضافة إلى أهمية معبر رفح الحدودي كممر إنساني وحيد لأهل غزة.

تخاذل السيسي وتصريحات إعلامية مستهلكة

وكانت انتقادات عدة وجهت لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، لموقفه المتخاذل تجاه فلسطين، حسب وصفهم مؤكدين أن تصريحاته لدعم الفلسطينيين مجرد “شو إعلامي” وأن ما يدور خلف الكواليس مختلف تماما.

واستضافت مصر، الخميس، “قمة القاهرة للسلام” والتي شارك فيها زعماء العرب لبحث تطورات الأحداث في الأراضي المحتلة. وهي القمة التي قوبلت بانتقادات حادة أيضا من قبل الكثير من النشطاء حيث وصفوها بأنها امتداد لاجتماعات الجامعة العربية الشكلية.