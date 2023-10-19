علاء مبارك ينشر فيديو لوالده يتحدث عن غزة .. هل قصد النَيل من السيسي؟

وطن – أثار علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، تفاعلا على منصة إكس، عبر نشره مقطع فيديو لوالده يتحدث فيه عن أنفاق غزة.

مقطع الفيديو يتحدث فيه مبارك عن موقف مصر إزاء الوضع في غزة في فترة من الفترات التي شهدت عدوانا إسرائيليا على القطاع.

وفي مقطع الفيديو، الذي نشره علاء مبارك، قال الرئيس المصري الذي أطاحت به ثورة 25 يناير: “نواصل تعزيز قدرات جيشنا مؤمنين بأن السلام تحميه القوة ملتزمين بالسلام حريصين عليه طالما بادلتنا إسرائيل حرصا بحرص والتزاما بالتزام”.

وأضاف: “يبقى أبناء قواتنا المسلحة مستعدين لرد الصاع صاعين إن وقع عدوان على أرضنا وسيادتنا والمصالح العليا لهذا الوطن.. لقد روجت إسرائيل خلال العامين الماضيين لموضوع التهريب بالأنفاق وعاودت التركيز على هذا الموضوع بعد عدوانها على غزة وخلال اتصالاتنا لوقف إطلاق النار”.

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وتابع: “أقول أن التهريب تهريب البضائع هو نتيجة للحصار وأن الاتفاق الإسرائيلي الأمريكي لمراقبة تهريب السلاح لا يلزمنا في شيء”.

تعليق علاء مبارك على تصريحات والده

وعلق علاء مبارك على هذا تصريحات والده في هذا الفيديو قائلا: “رحمة الله عليك يا أبي”.

كلمات حسني مبارك أشاد بها الكثير من النشطاء. لا سيما أنها عبرت عن موقف مصري قوي يتسم بالندية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

السيسي يقترح تهجير أهل غزة لصحراء النقب

ويأتي تداول هذا الفيديو من قبل علاء مبارك، بعد يوم واحد من تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أثارت غضبا عارما بعدما قدم مقترحا لسلطات الاحتلال بالعمل على تهجير الفلسطينيين إلى صحراء النقب لحين القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وكان السيسي يتحدث عن رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء. لكنه أبدى دعما لفكرة تهجيرهم إلى صحراء النقب التي تعتبر أراضي محتلة من قِبل إسرائيل.

ومنذ تصريحات السيسي، اندلعت موجة غضب عارمة تجاه الموقف المصري الذي وصف بأنه يوالي الاحتلال الإسرائيلي.