السيسي يقترح تهجير سكان غزة إلى صحراء النقب حتى التخلص من حماس! (شاهد)

وطن – صدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجميع بحديثه حول موضوع استقبال مصر لاجئين من غزة، طارحاً فكرة تهجيرهم إلى صحراء النقب حتّى تنتهي إسرائيل من القضاء على حماس. كما قال
السيسي يقترح تهجير سكان غزة إلى صحراء النقب حتى التخلص من حماس
وعبر “السيسي” خلال مؤتمر صحفي جمعه بالمستشار الألماني أولاف شولتس في القاهرة، صباح الأربعاء، عن رفضه تهجير الفلسطينيين من غزة لمصر. مؤكدا أن ذلك سيتبعه تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.
إلا أن “السيسي” فاجأ الجميع بتساؤله حول لماذا لا تقوم إسرائيل بنقل سكان غزة لصحراء النقب وتقوم بإعادتهم عقب انهاء عملياتها العسكرية في القطاع التي تستهدف القضاء على حركة حماس.
كما دعم “السيسي” رفضه لاستقبال مصر للاجئين من غزة، بأنه لا يريد أن تتحول سيناء إلى قاعدة لانطلاق العمليات الإرهابية ضد إسرائيل. على حد وصفه
ملاييين المصريين يرفضون المقترح
بينما شدد “السيسي” في المؤتمر الصحفي على أن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر رفضا لفكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأوضح رئيس النظام أنه لو طلب منهم التظاهر ضد هذا الامر لخرجت الملايين للشوارع.
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وأعاد “السيسي” نغمة أن مصر لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية. لافتا إلى أن ما يحدث في غزة ليس عملا ضد حماس وإنما لدفع السكان للمغادرة.
استقبال لاجئي غزة مقابل حوافز مالية
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد زعمت قبل أيام أن دولا خليجية طرحت فكرة تقديم أموال لمصر مقابل قبولها اللاجئين الفلسطينيين لفترة مؤقتة.
وقالت الصحيفة إن وفودا إسرائيلية وقطرية زارت القاهرة في الأيام الأخيرة لمحاولة إقناع السلطات باستقبال ما يمكن أن يكون مئات الآلاف من الفلسطينيين الفارين من الحرب.
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ونقلت لصحيفة عن مسؤول أوروبي قوله إن الهدف من زيادة مساعدات الإتحاد الأوروبي ثلاث مرات، وربما بصورة اكبر، هو أن جزء منها سيذهب إلى مصر في حال قبلت بعض الفلسطينيين من غزة.
كما أكدت الصحيفة أن المسؤولين المصريين ناقشوا امكانية استضافة 100 الف فلسطيني. وتجري الاستعدادات لنصب الخيام لهم في رفح ومدينة الشيخ زويد.
إلا أن ما أدلى به الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر الصحفي مع أولاف شولتس أكد رفض مصر لأي سيناريو محتمل حول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة لسيناء.
إنهم يقولمون بترحيل أهل فلسطين من الخيام في أيام نكبة عام ١٩٤٨ إلى الخيام في صحراء النقب في أيام خيبة العرب على مشارف عام ٢٠٢٤.
الفارق هو ٧٧ من خيبات الأنظمة المستبدة الفاجرة، و التي تأكل وتشرب وتشخ من أموال الشعوب التي تصل في هيئة مساعدات يذهب أغلبها للمجهود الحربي ويموت الشعب جوعا وقهرا. يقولون أنهم يحاربون العدو ولكنهم العدو الذي يحارب شعبه
يا شعوب العرب إنسوا إسرائيل إن عدوكم هو القادة الفاسدون.
السيس إبن الخطيئةوالبغاءإما أن تدفعوا لي مقابل إسكانهم سيناء بسخاء وإلا فهجروهم في صحراء النقب وفي الأغوار وسائرالأنحاء السيسي الخائن الكذيب يجب فتح الأنفاق والسراديب لإدخال المؤن و الأدوية والحليب