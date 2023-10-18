نيس يوقف يوسف عطال لدعمه غزة.. ودراجي: “تهمة تشرفه وتشرف كل الجزائريين”

وطن – تشن فرنسا حملة شعواء ضد كل من يتعاطف مع القضية الفلسطينية، وآخرها قرار نادي نيس الفرنسي معاقبة الجزائري يوسف عطال وإيقافه عن اللعب حتى إشعار آخر، على خلفية موقفه من الجرائم الوحشية للاحتلال في قطاع غزة.

وزعم النادي أن قرار الإيقاف جاء ضمن عقوبات تأديبية ضد اللاعب تم اتخاذها بأثر فوري، قبل انتهاء تحقيق قضائي ضد اللاعب وقرار السلطات الرياضية والقضائية الفرنسية.

وكان نجم كرة القدم الجزائري يوسف عطال، قد نشر صورة لنفسه متشحاً بالكوفية الفلسطينية، وشارك فيديو للداعية الفلسطيني المقيم في تركيا محمود الحسنات الذي فقد عائلته بالهجوم الهمجي على غزة.

فيديو يوسف عطال الذي عوقب بسببه

وظهر الحسنات في الفيديو الذي نشره عطال وهو يدعو بالنصر لفلسطين والشعب الفلسطيني، وسرعان ما قامت وسائل إعلام فرنسية ومسؤولون حكوميون بالشكوى ضد اللاعب بسبب المقطع.

ومن هؤلاء عمدة مدينة نيس، كريستيان أستروزي، الذي شن هجوماً وحشياً على الدولي الجزائري وهدد بطرد عطال من نادي المدينة إن لم يعتذر ويدين “إرهابيي حماس”، حسب تعبيره.

حفيظ دراجي يتفاعل

هذا وتفاعل المعلق الرياضي الجزائري المعروف حفيظ دراجي، مع خبر إيقاف مواطنه يوسف عطال عن اللعب.

وقال في تغريدة له بموقع “إكس“: “نادي نيس الفرنسي يعلن رسمياً إيقاف اللاعب الجزائري يوسف عطال حتى إشعار آخر بسبب دعم فلسطين والتحريض على الكراهية والعنف.. تهمة تشرف اللاعب عطال وكل الجزائريين في بلد عنصري بامتياز ، صدع رؤوسنا بقيم الحرية والديمقراطية.”

ورغم أن يوسف عطال حذف المنشور وقام بالاعتذار إلا أن النادي اختار معاقبته، بل قام رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو بإدانته لما جاء في الفيديو ، وقال “إنه يتعارض مع أخلاقيات رياضتنا والقيم التي تدافع عنها كرة القدم بلا كلل”.

يوسف عطال يعتذر

وجاء في اعتذار عطال الذي رغم عنه تمت معاقبته وفتح تحقيق قضائي ضده: “أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك”.

وأضاف الجزائري الدولي: “أرغب بتوضيح وجهة نظري دون غموض: أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا”.

وفي سياق التكالب الفرنسي على المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، هاجم وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمنيان كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة السعودي على خلفية تعاطفه مع غزة.

ووصف الوزير النجم بنزيمة بأن له “علاقات ذات سمعة سيئة”. وزعم: “بنزيمة تأثر بجماعة الإخوان المسلمين”.