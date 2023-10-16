الجزائري يوسف عطال مهددٌ بالعقوبة بتهمة الدفاع عن فلسطين (صور)

وطن- يواجه النجم الجزائري الدولي يوسف عطال، لاعب نادي نيس، القضاء الفرنسي بتهمة الدفاع عن الإرهاب (فلسطين)، بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على منصة الانستغرام.

وأعلن المدعي العالم في مدينة نيس الفرنسية، فتح تحقيق ضد اللاعب الجزائري يوسف عطال، على خلفية تضامنه مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية العنيفة والمستمرة على قطاع غزة لليوم ال11 على التوالي.

يوسف عطال وتهمة الدفاع عن فلسطين

وقال المدعي العام في نيس الفرنسية، الاثنين، ” تم فتح تحقيق ضد اللاعب يوسف عطال، بتهمة التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معين”.

كما وأردف، ” النيابة الفرنسية في نيس أبلغت محافظ المدينة ألب ماريتيم ورئيس البلدية أوغ موتو، بالوقائع التي يحتمل أن تنسب إلى اللاعب بعد نشره رسالة الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي”.

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وكانت أصوات قد ارتفعت في مدينة نيس الفرنسي من قبل المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، تندد بمقطع الفيديو الذي قام بنشره اللاعب الجزائري يوسف عطال عبر حسابه الشخصي، والذي وصفوه وفق زعمهم بالمعادي للسامية والدعوة إلى العنف.

إدانة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

من جهته، أدان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، دعوات العنف التي أطلقها اللاعب يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي، موضحاً بأن تلك الدعوات تتعارض مع أخلاقيات الرياضة والقيم في فرنسا.

كما ولجأ الاتحاد الفرنسي إلى مجلس الأخلاقيات التابع للاتحاد، من أجل النظر فيما نشره النجم الجزائري الدولي عطال، والذي يدعو إلى العنف وفق زعمهم.

اعتذار يوسف عطال

وفي السياق ذاته، اعتذر الجزائري يوسف عطال، عن مقطع الفيديو الذي قام بنشره عبر حسابه الشخصي، لشيخ فلسطيني يدعو فيه إلى نصرة غزة، قائلاً: ” اللهم أرينا في اليهود يوماً أسودا”.

كما وأوضح عطال في منشور أخر عبر حسابه، ” أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم أن في نيتي وأعتذر عن ذلك”.

وتابع الجزائري عطال، ” أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، كما أنني أدعم جميع الضحايا”.

يشار إلى أن الجزائري يوسف عطال عقده ينتهي مع نادي نيس الفرنسي حتى الصيف المقبل 2024.