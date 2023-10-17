14 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة هنية في غزة

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء، الثلاثاء، منزل عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وبحسب “الجزيرة” فقد أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية سقوط 14 شهيدا وعدد من الجرحى في قصف شنته طائرات الاحتلال على منزل لعائلة إسماعيل هنية، في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

قصف منزل عائلة هنية في غزة

ويعد إسماعيل هنية أحد أبرز القادة السياسيين في فلسطين، وأحد رموز حركة المقاومة الفلسطينية حماس، ويتولى الآن منصب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

ويشار إلى أن “هنية” وأعضاء المكتب السياسي لحماس، يتواجدون حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد ادعت هيئة البث الإسرائيلية، أن قصفا للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، تسبب في استشهاد نجل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية.

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وفي السياق نفسه، زعمت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزل شقيق إسماعيل هنية، في قطاع غزة ووقعت إصابات داخل المنزل، مشيرة إلى أن أبناء شقيق هنية قد استشهدوا.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلنت حركة حماس استشهاد أيمن نوفل القائد العسكري البارز، بالجناح المسلح للحركة، في ضربة جوية إسرائيلية.

هذا وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في اليوم الـ11 من حربه على غزة، بقصف المستشفى الأهلي المعمداني، مخلفا أكثر من 500 ضحية.